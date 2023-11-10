Российскую учительницу задержали по подозрению в совращении детей
Материалы порнографического характера с участием детей нашли следователи Ленинградской области в комнате общежития, где живет учительница школы города Волхов Ленинградской области. Как сообщила «Фонтанка», первым пострадавшим от педагога стал ее несовершеннолетний сын, которого та начала склонять к близости, когда мальчику было шесть лет.
По предварительным данным, женщина часто раздевалась в присутствии сына, трогала и целовала ребенка в неположенных местах.
Издание 47News со ссылкой на материалы уголовного дела уточнило, что женщина проявляла чрезмерные чувства к сыну и другим детям с января 2018 по октябрь 2019 года. Все свои действия учительница снимала на видео и делала фотографии.
Журналисты подчеркнули, что флешку с кадрами обнаружил бывший супруг педагога, который отнес их в полицию. По данным издания, в семье также есть старший ребенок. Учительницу задержали.
Сейчас материалы изучают криминалисты для определения состава преступления об изготовлении и распространении порнографии. Следователи подали ходатайство в суд для избрания задержанной меры пресечения. Заседание пройдет 11 ноября.
Знакомые с задержанной учительницей заявили, что не поверили сообщениям СМИ.
«Я знаю ее очень давно и не могу сказать ничего плохого. Это порядочный человек», - заявила одна из собеседниц.
Осведомленный источник «360» не исключил, что учительницу опорочил бывший муж, с которым она не могла поделить детей.
Областной главк Следственного комитета пока никак не подтвердил публикации изданий.
Материалы порнографического характера с участием детей нашли следователи Ленинградской области в комнате общежития, где живет учительница школы города Волхов Ленинградской области. Как сообщила «Фонтанка» , первым пострадавшим от педагога стал ее несовершеннолетний сын, которого та начала склонять к близости, когда мальчику было шесть лет.