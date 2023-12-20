Российского экс-депутата нашли мертвым в его машине

Центр Петербурга пополнился новой «достопримечательностью» — руинами жилого дома. Его жильцы годами били тревогу, но власти отказывались давать зданию статус аварийного. Только этой осенью его наконец-то признали непригодным для жизни.

Москва лучше решает вопросы с аварийным жильем Создатель и руководитель проекта «ДОМ-и-ДВОР. рф» Павел Степура рассказал, что в Москве проблем с аварийным жильем нет: практически все дома этой категории, относившиеся к жилищному фонду, либо уже расселены, либо реконструированы. Непосредственно в центре столицы действительно ветхие здания почти нельзя найти.

Аварийный дом без альтернативы Жильцы обрушившегося дома у набережной Фонтанки несколько лет пытались добиться для него статуса аварийного, жаловались властям, но результата не было. Только в октябре этого года флигель здания признали непригодным для жилья. Взамен людям, да и то не всем, предложили лишь крохотные квартирки, рассказал Telegram-канал «Mash на Мойке».

Те, кому ране приходилось бывать в доме на Гороховой , 73, рассказывали, что он буквально трещал по швам. На окнах стояли подпорки, так как рамы были сдавлены под весом здания.

Первая опасная трещина в стене появилась еще год назад, но никакие меры не приняли, сообщил SHOT.

Если состояние дома действительно критическое и существует угроза жизни и здоровью людей, их нужно срочно переселять в маневренный фонд, добавила парламентарий. Теперь во всех нюансах переселения дома на Гороховой будут разбираться прокуратура и Следственный комитет.

«Ограничений на использование ветхих зданий нет, есть ограничения только на сделки: нельзя продавать эти дома и помещения в них, приватизировать и так далее. Даже признанные аварийными, они считаются домами ограниченного использования», - сказала Разворотнева.

Она заверила, что пока условия в таких зданиях соответствуют санитарным нормам, люди имеют полное право продолжать там жить, сдавать квартиры или устраивать хостелы.

Как расселяют ветхое жилье Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, депутат Госдумы Светлана Разворотнева пояснила «360», что власти не обязаны сразу после признания дома аварийным переселять его жильцов. Есть определенный порядок и временные рамки.

Сегодня сотрудники экстренных служб вывезли жильцов соседних домов - на всякий случай. Управление МЧС по Санкт-Петербургу заверило, что пострадавших при ЧП нет: руины проверили кинологи с собаками. Также задействовали 38 единиц техники и примерно 150 спасателей.

Местная прокуратура начала проверку.

Пока людей (многие из которых, кстати, не успели вывезти свои вещи) расселили в гостинице «Смольнинская» и общежитии. Губернатор пообещал всем, кто лишился жилья, материальную помощь и автобусы для развозки детей по школам и детским садам, написала «Фонтанка».

Во время обрушения здание, в котором располагались несколько хостелов и жилые квартиры, пустовало. Дом начали расселять за месяц до происшествия.

Несколько дней назад там обрушилась часть стены, всех оставшихся жителей спешно эвакуировали в гостиницу.

Многие жители Северной столицы вспомнили фильм режиссера Юрия Быкова «Дурак». В комментариях новостных каналов люди утверждают, что аналогичная ситуация с ветхими домами сложилась во многих районах города. Службы ЖКХ, районные депутаты и более высокие инстанции просто игнорируют жалобы.

Зато губернатор Петербурга Александр Беглов сердечно поблагодарил главу Адмиралтейского района, который оперативно прибыл на место ЧП, службы МЧС, правоохранительные органы и жилищный комитет. Он заявил, что упиравшиеся с переездом жильцы вели себя неправильно.





Эксперт добавил, что в Петербурге ситуация в этом плане сложнее, решать ее будут еще долго. В 2023 году там даже не стали поднимать минимальный взнос на капремонт. Хотя даже сами представители местного Фонда капитального ремонта заметили, что по-хорошему взнос должен быть раза в три больше.

Власти пытаются дофинансировать капремонт из бюджета, поэтому возникает вопрос грамотного расходования средств. К тому же немало мошенников пытаются нажиться на аварийном жилье, но тут уже должны работать контролирующие структуры, подытожил Степура.

Обрушение дома XIX века на Гороховой В ночь на 20 декабря, примерно в 02:00, в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, на улице Гороховой, 73, рухнуло шестиэтажное здание.

Бывший доходный дом построили в 1885 году, но к нашему времени от него остались только нижние этажи - все, что сверху, было надстройкой советских времен, сообщил KP.ru.