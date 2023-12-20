20 декабря 2023, 14:59

Российского экс-депутата нашли мертвым в его машине

РИА «Новости»
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Тело бывшего депутата от партии КПРФ в Белоярской городской думе Свердловской области Павла Баширова нашли мертвым в его машине, припаркованной около дома. Издание Е1.Ru со ссылкой на родственников и коллег экс-политика сообщило, что в салоне обнаружили самодельный обрез.

Брат бывшего депутата Василий заявил, что родственник оставил предсмертную записку.

«Никаких предпосылок не было, для всех это очень неожиданно. У него не было никаких конфликтов», - заявил собеседник журналистов.

По данным издания Павел Баширов был депутатом пятого созыва думы Белоярского и состоял во фракции КПРФ. Последнее время он работал на предприятии «Уралактив», но думал о возвращении в политику.

Руководитель свердловского отделения КПРФ Александр Ивачев назвал погибшего неравнодушным человеком, который боролся за сохранение предприятий и социальной сферы. Он подтвердил, что Баширов планировал вернуться в политику и принимал участие в довыборах в муниципальный парламент.

По данным Ura.ru , Павел Баширов умер 13 декабря, спустя два дня его похоронили. Но известно об этом стало только сегодня. Областной главк Следственного комитета пока никак не прокомментировал ситуацию.

Урал Стрельба Депутаты Россия
20 декабря 2023, 16:05
Найденную в сугробе двухлетнюю девочку на Урале выписали из больницы
РИА «Новости»
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Обнаруженная в сугробе в Свердловской области двухлетняя девочка вернулась домой, ее выписали из больницы. Об этом сообщило издание Е1.

Девочка находилась в медицинском учреждении около месяца. Ее нашли в сугробе в городе Серове, ребенок получил серьезное переохлаждение.

По предварительным данным, родители оставили девочку вместе с сестрой, однако в какой-то момент она вышла без верхней одежды из дома. Позднее ее в сугробе обнаружил отец.

Родители ребенка поблагодарили врачей. Мать девочки отметила, что в больнице ее крестили, а крестным выступил местный священник, который организовал церемонию таинства прямо в медучреждении.

Ранее в Екатеринбурге девушка выбросила новорожденного ребенка в сугроб под окнами квартиры, младенца обнаружил и спас случайный прохожий. В отношении матери завели уголовное дело.

Дети Врачи Екатеринбург
20 декабря 2023, 16:05
Ответственного за очистку кровли сотрудника отстранили после инцидента у метро
РИА «Новости»
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В результате ЧП у станции «Смоленская» Арбатско-Покровской линии отстранили сотрудника мосметро, который отвечал за очистку кровли. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного дептранса.

«Метрополитен приносит извинения пострадавшим и их близким, а также окажет всю необходимую помощь», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в учреждении подчеркнули, что метрополитен усилит контроль за уборкой снега и льда с крыш для обеспечения безопасности пассажиров.

Глыба льда упала на двух женщин у станции метро «Смоленская». Одна из пострадавших была без сознания до приезда медиков, а вторая не получила серьезных травм. Врачи оказали обеим необходимую помощь.

Метро Москва 2023
20 декабря 2023, 15:59
Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе
РИА «Новости»
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Доставивший гуманитарный груз в Донбасс российский актер Иван Охлобыстин попал под обстрел. Пуля попала в бронежилет. Об этом сообщила дочь артиста Евдокия Батариели-Охлобыстина.

*Instagram - запрещенная в России социальная сеть, принадлежащая компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена В конце июня актер Иван Охлобыстин объявил, что попал в список на ликвидацию украинских спецслужб за поддержку специальной военной операции. Он подчеркнул, что также в реестр включили пережившего покушение писателя Захара Прилепина. Актер отметил, что вместе со своими товарищами, к которым он отнес военных корреспондентов, готов умереть за свои взгляды.

Она добавила, что поездку родителей с гуманитарной помощью организовали «Фонд помощи Донбасса», «Фонд гуманитарных инициатив „Орион“» и Народный фронт.

На своей странице в Instagram* девушка пояснила, что Иван Охлобыстин привез гуманитарную помощь вместе с супругой.

«Мама уехала в Ростов за добавкой помощи, пока папа попал под обстрел и словил пулю. Слава Богу в броник! Горжусь невероятно. Психи реально», - написала Евдокия.

Стрельба Донбасс Актеры
20 декабря 2023, 15:22
Чиновники не торопились. Что известно об обрушении дома в центре Петербурга
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Центр Петербурга пополнился новой «достопримечательностью» — руинами жилого дома. Его жильцы годами били тревогу, но власти отказывались давать зданию статус аварийного. Только этой осенью его наконец-то признали непригодным для жизни.

Москва лучше решает вопросы с аварийным жильем Создатель и руководитель проекта «ДОМ-и-ДВОР. рф» Павел Степура рассказал, что в Москве проблем с аварийным жильем нет: практически все дома этой категории, относившиеся к жилищному фонду, либо уже расселены, либо реконструированы. Непосредственно в центре столицы действительно ветхие здания почти нельзя найти.

Аварийный дом без альтернативы Жильцы обрушившегося дома у набережной Фонтанки несколько лет пытались добиться для него статуса аварийного, жаловались властям, но результата не было. Только в октябре этого года флигель здания признали непригодным для жилья. Взамен людям, да и то не всем, предложили лишь крохотные квартирки, рассказал Telegram-канал «Mash на Мойке».

Те, кому ране приходилось бывать в доме на Гороховой , 73, рассказывали, что он буквально трещал по швам. На окнах стояли подпорки, так как рамы были сдавлены под весом здания.

Первая опасная трещина в стене появилась еще год назад, но никакие меры не приняли, сообщил SHOT.

Если состояние дома действительно критическое и существует угроза жизни и здоровью людей, их нужно срочно переселять в маневренный фонд, добавила парламентарий. Теперь во всех нюансах переселения дома на Гороховой будут разбираться прокуратура и Следственный комитет.

«Ограничений на использование ветхих зданий нет, есть ограничения только на сделки: нельзя продавать эти дома и помещения в них, приватизировать и так далее. Даже признанные аварийными, они считаются домами ограниченного использования», - сказала Разворотнева.

Она заверила, что пока условия в таких зданиях соответствуют санитарным нормам, люди имеют полное право продолжать там жить, сдавать квартиры или устраивать хостелы.

Как расселяют ветхое жилье Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, депутат Госдумы Светлана Разворотнева пояснила «360», что власти не обязаны сразу после признания дома аварийным переселять его жильцов. Есть определенный порядок и временные рамки.

Сегодня сотрудники экстренных служб вывезли жильцов соседних домов - на всякий случай. Управление МЧС по Санкт-Петербургу заверило, что пострадавших при ЧП нет: руины проверили кинологи с собаками. Также задействовали 38 единиц техники и примерно 150 спасателей.

Местная прокуратура начала проверку.

Пока людей (многие из которых, кстати, не успели вывезти свои вещи) расселили в гостинице «Смольнинская» и общежитии. Губернатор пообещал всем, кто лишился жилья, материальную помощь и автобусы для развозки детей по школам и детским садам, написала «Фонтанка».

Во время обрушения здание, в котором располагались несколько хостелов и жилые квартиры, пустовало. Дом начали расселять за месяц до происшествия.

Несколько дней назад там обрушилась часть стены, всех оставшихся жителей спешно эвакуировали в гостиницу.

Многие жители Северной столицы вспомнили фильм режиссера Юрия Быкова «Дурак». В комментариях новостных каналов люди утверждают, что аналогичная ситуация с ветхими домами сложилась во многих районах города. Службы ЖКХ, районные депутаты и более высокие инстанции просто игнорируют жалобы.

Зато губернатор Петербурга Александр Беглов сердечно поблагодарил главу Адмиралтейского района, который оперативно прибыл на место ЧП, службы МЧС, правоохранительные органы и жилищный комитет. Он заявил, что упиравшиеся с переездом жильцы вели себя неправильно.


Эксперт добавил, что в Петербурге ситуация в этом плане сложнее, решать ее будут еще долго. В 2023 году там даже не стали поднимать минимальный взнос на капремонт. Хотя даже сами представители местного Фонда капитального ремонта заметили, что по-хорошему взнос должен быть раза в три больше.

Власти пытаются дофинансировать капремонт из бюджета, поэтому возникает вопрос грамотного расходования средств. К тому же немало мошенников пытаются нажиться на аварийном жилье, но тут уже должны работать контролирующие структуры, подытожил Степура.

Обрушение дома XIX века на Гороховой В ночь на 20 декабря, примерно в 02:00, в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, на улице Гороховой, 73, рухнуло шестиэтажное здание.

Бывший доходный дом построили в 1885 году, но к нашему времени от него остались только нижние этажи - все, что сверху, было надстройкой советских времен, сообщил KP.ru.

Санкт-Петербург ЖКХ Обрушения МЧС РФ Депутаты Аварийное жилье

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