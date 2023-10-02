Российско-азербайджанский патруль попал под обстрел в Степанакерте

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В ведомстве уточнили, что патруль атаковал неизвестный из снайперского оружия. Командование миротворцев РФ с представителями азербайджанской стороны и Карабаха проводят расследование по факту случившегося.

«Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. Поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом», - говорится в сообщении ведомства.

Миротворцы РФ зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня. Также во исполнение достигнутых договоренностей продолжается сдача военной техники вооруженными формированиями Карабаха.

Ранее Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле машины , которая везла продукты армянским военным в районе села Кут.