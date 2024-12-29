29 декабря 2024, 14:45

Российский врач погиб в Таиланде

Global Look Press
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Врач скорой помощи из Кировской области Сергей Колчанов погиб в Паттайе после падения с крутой лестницы. Об этом РИА «Новости» сообщила администратор русскоязычного паблика в таиландских соцсетях Светлана Шерстобоева.

По ее словам, в течение недели тело мужчины не могли опознать. В паблик 26 декабря с просьбой о помощи в поисках пропавшего в Паттайе 18 декабря туриста обратился менеджер туристической компании «БиблиоГлобус».

«Мы знали лишь, что погибший 18 декабря поссорился со своей спутницей в гостинице, в сердцах ушел из нее и пропал. Удалось дозвониться на телефон Сергея. Ответила менеджер больницы Bangkok Pattaya Hospital и сообщила, что он умер спустя сутки после падения с лестницы в массажном салоне», - рассказала Шерстобоева.

Тело погибшего находится в Институте судебно-медицинской экспертизы в Бангкоке, специалисты проведут аутопсию.

Ранее туриста из Санкт-Петербурга насмерть сбили на гидроцикле в Таиланде.

Туризм Россия Таиланд
29 декабря 2024, 14:43
Специалисты вытащили черные ящики из разбившегося борта в Муане
Global Look Press
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Специалисты извлекли два черных ящика из разбившегося в аэропорту Муан самолета. Об этом со ссылкой на южнокорейское министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта сообщило агентство Yonhap.

С пассажирского лайнера забрали два устройства: первый аппарат записывал данные о полете, а второй - переговоры в кабине пилотов.

«Что касается черных ящиков, были извлечены бортовой самописец и звукозаписывающее устройство», - объяснили в министерстве.

Ранее стало известно, что потерпевший крушение борт за день до авиакатастрофы попадал во внештатную ситуацию во время рейса в Пекин. Улетевший с острова Чеджу лайнер экстренно посадили в материковой части Южной Кореи. Движение по маршруту самолет начал только спустя пять часов после ЧП.

Лайнер Boeing авиакомпании Jeju Air 29 декабря выкатился за пределы ВПП и столкнулся с ограждением. Очевидцы рассказали, что самолет загорелся еще во время полета.

Авиация Самолеты Южная Корея Авиакатастрофа в южнокорейском аэропорту Муан
29 декабря 2024, 13:57
В Дзержинском перекрыли въезд с МКАД из-за загоревшейся возле АЗС фуры
360.ru
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Фура столкнулась с «Газелью» на проспекте Энергетиков в Дзержинском, оба автомобиля загорелись. Мощный пожар вспыхнул неподалеку от автозаправки, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Из-за ЧП перекрыли въезд с МКАД, образовалась пробка. На месте работают пожарные бригады. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее крупный пожар произошел в Краснодаре - огонь разгорелся на овощной базе в поселке Агроном. Пламя перекинулось из цеха на зону с промышленным холодильником. По словам очевидцев, на месте ЧП ощущался сильный запах горелого пенополистирола.

Причиной пожара мог стать сдетонировавший на электропогрузчике аккумулятор. Площадь возгорания составляет 1400 квадратных метров, для ликвидации к месту ЧП направили пожарный поезд.

Пожары ДТП
29 декабря 2024, 13:19
Бастрыкин потребовал доклад об избиении курьером женщины в Мытищах
Unsplash
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Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании дела с избиением женщины в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.

В СМИ появилась информация о том, что в Мытищах курьер службы доставки избил женщину на улице после словесной перепалки. Уголовное дело завели по статье «Хулиганство».

«Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», - уточнили в СК.

Полицейские задержали курьера. Во время ссоры женщина ударила курьера ладонью по щеке. В ответ мужчина в форменной голубой куртке несколько раз ударил ее кулаками по лицу.

Ранее житель Подмосковья жестоко избил свою 69-летнюю мать. Мужчина срывал с люстры плафоны и кидал их в женщину. Затем он сорвал со стены кухонный шкаф и швырнул его в голову матери.

Женщины Избиения Курьеры
29 декабря 2024, 13:18
Пятеро детей находились на борту разбившегося самолета в Муане
Global Look Press
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Как минимум пять детей в возрасте до 10 лет находились на борту самолета авиакомпании Jeju Air, разбившегося в аэропорту Муан в Южной Корее утром 29 декабря. Об этом сообщило агентство Yonhap.

По информации источника, самому младшему пассажиру было три года. Также в самолете летели девять подростков.

Самолет Boeing 737-800 потерпел крушение в аэропорту Муан утром 29 декабря. Борт следовал из Бангкока, внутри находились шесть членов экипажа и 175 пассажиров. По последней информации, в результате ЧП погибли 174 человека.

Ранее стало известно, что 28 декабря Boeing 737-800 также попал во внештатную ситуацию во время рейса с острова Чеджу в Пекин. Экипаж принял решение сесть в материковой части Южной Кореи , а спустя пять часов возобновил полет.

Кроме того, аэропорт в Муане предупреждал самолет Boeing о риске столкновения с птицами.

Авиакатастрофы Южная Корея Авиакатастрофа в южнокорейском аэропорту Муан

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