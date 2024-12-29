Российский врач погиб в Таиланде

По ее словам, в течение недели тело мужчины не могли опознать. В паблик 26 декабря с просьбой о помощи в поисках пропавшего в Паттайе 18 декабря туриста обратился менеджер туристической компании «БиблиоГлобус».

«Мы знали лишь, что погибший 18 декабря поссорился со своей спутницей в гостинице, в сердцах ушел из нее и пропал. Удалось дозвониться на телефон Сергея. Ответила менеджер больницы Bangkok Pattaya Hospital и сообщила, что он умер спустя сутки после падения с лестницы в массажном салоне», - рассказала Шерстобоева.

Тело погибшего находится в Институте судебно-медицинской экспертизы в Бангкоке, специалисты проведут аутопсию.

Ранее туриста из Санкт-Петербурга насмерть сбили на гидроцикле в Таиланде.