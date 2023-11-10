Российский танкер подал сигнал бедствия у берегов Сахалина

По информации спасателей, судно село на мель. По словам капитана, повреждений у танкера нет, внутрь вода не поступает. На борту находятся 10 членов экипажа, в медицинской помощи никто из них не нуждается. На судне есть достаточный запас воды и продуктов. «Виктория» перевозила 700 тонн топлива.

В МЧС уточнили, что готовят к выходу спасательный буксир «Отто Шмидт». Достичь «Виктории» он должен ориентировочно в девять часов по московскому времени.

В июне российские военные спасли в Средиземном море терпящих бедствие пассажиров иностранного судна «Авалон». В спасательной операции участвовали сухогруз «Пижма» и фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков».