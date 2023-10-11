Российский школьник просадил в онлайн-казино 2 миллиона рублей

Читайте нас в:

По данным журналистов, все началось еще в середине августа, когда к подростку в компьютерном клубе подошла компания знакомых и предложила заработать на игре в онлайн-казино в доме у общего друга.

Школьник согласился и забрал из родительской заначки два миллиона рублей, которые положил на виртуальный аккаунт. Долго наслаждаться рулеткой у него не получилось, потому что у друга вернулся отец и юноши быстро свернули свое азартное увлечение.

Придя домой школьник вернулся на сайт для нового испытания удачи, но его аккаунт оказался заблокирован. Молодой человек понял, что не закрыл сессию на компьютере друга. Когда он назначил приятелю встречу, то тот пришел не один, а с тремя неизвестными мужчинами, которые представились сотрудниками ФСБ и налоговой. Пострадавшему школьнику объяснили, что друг ему не должен ничего, а вот он обязан принести еще один миллион рублей.

О пропаже денег родители узнали только в начале октября, когда решили пополнить заначку. В ходе беседы с родными молодой человек рассказал, что с ним произошло. Также он повторил свой рассказ сотрудникам полиции.

Ранее юрист Иван Соловьев предупредил россиян о новой мошеннической схеме. Аферисты теперь звонят от лица мобильных операторов с предупреждением об истечении срока контракта. Для сохранения номера за абонентом они просят перейти по ссылке для дистанционного подписания нового договора и ввести код, полученный по СМС. Пострадавшие от таких действий лишаются всех денег на банковской карте.