Российский подросток погиб на горнолыжном курорте в Турции

ЧП произошло в новогодние праздники на горнолыжном курорте в провинции Кайсери. Подросток неудачно упал на трассе около подъемника Девели Капы и получил серьезные травмы. По данным канала, врачи не смогли спасти 15-летнего школьника, он умер в больнице.

До этого смерть гражданина России в Турции зафиксировали в Аланье. Тело 49-летней россиянки нашли на полу ее комнаты, сообщил RT. После судмедэкспертизы началось расследование, так как смерть женщины посчитали подозрительной.

Ранее в Таиланде погиб врач скорой помощи из Кировской области. Мужчина поссорился со своей спутницей и упал с лестницы в массажном салоне в Паттайе. Менеджер больницы Bangkok Pattaya Hospital рассказала, что россиянин умер через сутки после падения.