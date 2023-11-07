07 ноября 2023, 07:04

Российский кабель связи повредили в Финском заливе

Unsplash
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Телекоммуникационный кабель «Балтика» на дне Финского залива получил повреждения. Власти Финляндии согласовали ремонт, и специалисты приступили к работе. Об этом сообщило издание Yle.

Российский кабель связи проложили по дну Финского залива, чтобы соединить Санкт-Петербург и Калининград. Он получил повреждения в начале октября. Все это время Россия и Финляндия согласовывали проведение ремонтных работ. После соблюдения формальностей судно «Спасатель Карев» отправилось к месту аварии. Его сопроводила береговая охрана Финляндии.

Причину повреждения «Балтики» журналисты не назвали. Заместитель командующего береговой охраной Финского залива Микко Хирви допустил, что прорыв произошел одновременно с авариями на газопроводе Balticconnector и телекоммуникационном кабеле между Швецией и Эстонией.

Шведское правительство нашло связь между обрывом кабеля связи и утечкой на газопроводе. Все эти случаи произошли 8 октября.

Финляндия Россия
07 ноября 2023, 04:37
Дерево рухнуло на автомобиль с девушкой на Сахалине
Соцсети
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На Сахалине большое дерево расплющило автомобиль, внутри которого находилась девушка. К счастью, автоледи не пострадала. Об аварии сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на местные паблики.

ЧП произошло в городе Холмск в Сахалинской области. Вечером 6 ноября из-за сильного ветра большое дерево рухнуло на припаркованный автомобиль. Ветки смяли крышу машины и задний бампер, а также разбили стекла.

В конце октября аналогичное ЧП произошло в Москве. На Гвардейской улице на западе столицы упавшее дерево повредило легковой автомобиль.

В конце августа старое дерево упало на 41-летнюю жительницу Башкирии в деревне Таш-Асты. В результате женщина получила травмы, ее доставили в больницу.

В июле девять человек погибли и 67 пострадали из-за непогоды в Приволжье. Порывы ветра достигали 27 метров в секунду. Почти 100 тысяч жителей остались без света. Ураган повредил крыши более чем 40 жилых домов и семи соцобъектов. Из-за ветра упали 550 деревьев.

Ураган Погода
07 ноября 2023, 03:09
Грумер-живодер покалечила собаку в салоне Челябинска
Freepik
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Собаку породы шиба-ину до крови расчесала грумер-живодер в салоне «Голливуд» в Челябинске. Об издевательствах Telegram-каналу Shot рассказала хозяйка собаки.

По ее словам, во время процедур двухлетний Тео всегда вел себя спокойно, но в этот раз он начал скулить и лаять. Сотрудники салона объяснили собачнице, что питомец так отреагировал на фен.

После случившегося владелица «Голливуда» сообщила, что мастера-живодера уволили через несколько дней, но владельцы пострадавших животных решили подавать коллективный иск в суд.

Ранее жительница поселка Измайлово выбросила щенка бельгийской овчарки из окна третьего этажа. Полиция установила, что женщина распивала с сожителем спиртные напитки. В какой-то момент пара поссорилась и подозреваемая вышвырнула пса в окно.


Однако, когда женщина вышла из салона, то увидела в окне, что грумер агрессивно чесала и била расческой по голове пса. Видео с жестоким обращением жительница Челябинска опубликовала в Сети.

Челябинск Животные Живодеры
07 ноября 2023, 00:49
Крыша торгового центра загорелась в Улан-Удэ
РИА «Новости»
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Возгорание произошло в торговом центре в Улан-Удэ в Бурятии. Крыша загорелась на площади 10 тысяч квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России.

«В Улан-Удэ горит кровля торгового центра на площади 10 000 квадратных метров. Самостоятельно на улицу вышли шесть человек», - указали в сообщении.

По предварительным данным МЧС, пострадавших нет. На месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения.

Ранее пожар вспыхнул в торговом центре «Бахетле» на улице Павлюхина в Казани. Возгорание началось на крыше здания. Сообщалось, что на кровле воспламенились стройматериалы, рабочие потушили их самостоятельно, до прибытия пожарных подразделений. Никто не пострадал.

Пожары МЧС РФ
07 ноября 2023, 00:44
Хулиганы распылили перцовый баллончик в лицо школьнику в Петербурге
Freepik
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Петербургские полицейские разыскивают подростков, которые брызнули в лицо школьнику из перцового баллончика. Об этом сообщило издание «Фонтанка.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Конфликт произошел на Звездной улице. Двое подростков подошли к шестикласснику и потребовали отдать карманные деньги. Получив отказ, злоумышленники брызнули в лицо ребенку из перцового баллончика и уехали на автобусе.

Полицейские составили фотороботы нападавших и приступили к поискам.

Ранее похожий случай произошел в Москве. Двое подростков 14 и 17 лет без каких-либо причин распылили газовый баллончик в лицо прохожему на Гоголевском бульваре. После этого нападавшие погнались за мужчиной и набросились на него. Злоумышленников задержали полицейские, против них возбуждено уголовное дело по части второй статьи 213 Уголовного кодекса «Хулиганство».

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