Российский кабель связи повредили в Финском заливе

Российский кабель связи проложили по дну Финского залива, чтобы соединить Санкт-Петербург и Калининград. Он получил повреждения в начале октября. Все это время Россия и Финляндия согласовывали проведение ремонтных работ. После соблюдения формальностей судно «Спасатель Карев» отправилось к месту аварии. Его сопроводила береговая охрана Финляндии.

Причину повреждения «Балтики» журналисты не назвали. Заместитель командующего береговой охраной Финского залива Микко Хирви допустил, что прорыв произошел одновременно с авариями на газопроводе Balticconnector и телекоммуникационном кабеле между Швецией и Эстонией.

Шведское правительство нашло связь между обрывом кабеля связи и утечкой на газопроводе. Все эти случаи произошли 8 октября.