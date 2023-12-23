Российский боксер-чемпион погиб в ДТП

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«Из Краснодарского края к нам пришла трагическая новость. Победитель первенства Европы, трехкратный победитель первенства России Альберт Родионов разбился в ДТП, ему не было и 30 лет», - написала она.

Генсек отметила, что организация оплатит все расходы, связанные с похоронами Родионова.

«У Альберта остались семилетняя дочь и жена. Похороны пройдут в городе Волжский 24 декабря. Соболезнуем родным и близким спортсмена, с вами скорбит весь боксерский мир», - добавила Кириенко.

Родионов был победителем первенств Европы по боксу и трехкратным победителем российских чемпионатов. Также он выступал в ММА-промоушенах.