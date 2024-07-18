18 июля 2024, 05:13

Российские военные уничтожили надводный беспилотник в Севастополе

РИА «Новости»
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Российские военные отразили попытку атаки надводного беспилотника в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Громкие звуки, которые было слышно в городе - это наши военные отразили попытку атаки надводного беспилотника. БЭК уничтожен», - написал он.

Развожаев призвал горожан доверять только официальной информации.

До этого губернатор предупредил, что в Севастополе будут поочередно выключать подачу электроэнергии в торговые центры и крупные предприятия, чтобы дать свет в жилые дома.

Ранее в Курской области коптер ВСУ сбросил взрывное устройство на пожарную часть, дежурный спасатель был ранен. Также пострадали автомобили - личный легковой и служебной грузовой.

Днем ранее в курском поселке Теткино пострадал мужчина , на дом которого украинский дрон сбросил взрывчатку.

Беспилотники Севастополь
18 июля 2024, 00:50
Лифт с двумя рабочими рухнул в Петербурге
Freepik
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Двое рабочих получили травмы при падении грузового лифта в Санкт-Петербурге. Пострадавших госпитализировали, сообщила пресс-служба городского СУ СК по России.

Лифт рухнул с высоты около пяти метров в доме на проспекте Энгельса. В тот момент в нем находились двое работников организации по производству мебели С множественными травмами пострадавших доставили в больницу, где им оказывают медицинскую помощь. Следователи проводят проверку о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

Ранее лифт рухнул в закрытой на реконструкцию поликлинике в Краснопресненском районе Москвы. В кабине находились два человека, один из них погиб.

Также лифт с пассажирами упал в Набережных Челнах. Кабина сорвалась с седьмого этажа в жилом 18-этажном доме на улице Абсалямова. Никто из пассажиров не пострадал.

Санкт-Петербург Больницы Коммунальные аварии
18 июля 2024, 00:46
Молния поразила летевший из Иркутска в Ленск самолет
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Молния ударила в самолет авиакомпании «ИрАэро» во время полета из Иркутска в якутский город Ленск 13 июля. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

«На послеполетном осмотре обнаружено повреждение обшивки киля с правой стороны по полету в верхней части, предположительно из-за поражения разрядом атмосферного электричества в полете», - уточнил канал.

По его данным, экипаж воздушного судна не пострадал. Самолет перевозил груз, пассажиров на борту не было. Во время полета на маршруте наблюдалась грозовая деятельность.

Сейчас произошедшее авиасобытие расследует комиссия С (Я) МТУ Росавиации.

Ранее стало известно, что крушение самолета Sukhoi Superjet 100 в районе Коломны связали с человеческим фактором , но последнее слово должны сказать компетентные органы. До этого отмечалось, что разбившийся в Подмосковье борт не совершил обязательный облет после ремонта.

Якутия Иркутская область Самолеты
17 июля 2024, 23:58
В Геленджике десятки людей зависли в небе из-за обесточенных аттракционов
Freepik
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Десятки людей зависли в небе в парке развлечений в Геленджике из-за внезапно обесточенных аттракционов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, этим вечером взрослые и дети катались на чертовом колесе и аттракционе «Седьмое небо» в парке на Революционной улице.

«Внезапно отключилось электричество и десятки людей остались висеть высоко в воздухе, рассматривая красоты вечернего курортного городка. Примерно через четыре–пять минут электричество вернули и люди благополучно спустились на землю», - рассказали они.

Канал уточнил, что информации о пострадавших нет.

Высота колеса обозрения в городском парке аттракционов составляет 36 метров. Оно является самым большим в Геленджике. Туристы приобретают на него билеты ради панорамных снимков и селфи, так как с высоты хорошо просматривается Геленджикская бухта, Черноморское побережье и окрестности города.

Ранее на юге России ввели график временного ограничения электроэнергии из-за перегруза на энергоблоках Ростовской АЭС.

Риски отключения света еще остаются из-за рекордно высоких температур в регионе.

Электричество Парки Краснодарский край
17 июля 2024, 23:07
Момент аварии легковушки и «Ласточки» показали из кабины машиниста
Телеканал «360»
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Столкновение легкового автомобиля с поездом «Ласточка» произошло в Ленинградской области. Жертвами ДТП стали четыре человека, в том числе двое детей. В распоряжении 360.ru оказались кадры из кабины машиниста поезда.


Смертельная авария произошла 17 июля на перегоне Строганово - Мшинская. Машина остановилась на железнодорожном переезде на 84-м километре трассы и столкнулась с «Ласточкой». Машинист применил экстренное торможение, но жертв избежать не удалось.

В ДТП погибли четыре человека из автомобиля, среди них двое детей. По факту аварии завели уголовное дело о нарушении правил эксплуатации железнодорожного транспорта.

На видео запечатлено, как поезд двигался по железной дороге, в какой-то момент перед ним появился красный автомобиль. Буквально за несколько секунд легковушка превратилась в груду металла.

Ленинградская область ДТП Поезда

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