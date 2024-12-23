Российские туристы пожаловались на атаки неизвестных насекомых на Пхукете

Неделю назад одна из туристок приехала на Пхукет вместе с дочкой и мужем. Через пару дней они заметили на руках странные красные пятна. Сначала женщина подумала, что это следы от планктона, и решила пару дней не ходить на море. У ее супруга никаких пятен не было.

Однако двухдневное пребывание вдали от моря не помогло - странные воспаления продолжали появляться. Тайские врачи пока не могут точно определить, что это за укусы. Женщина предполагает, что насекомые могли залететь в номер через балкон.

После возвращения домой семья обратится к российским специалистам для диагностики и лечения.

Ранее на турецких курортах началась вспышка заболеваемости вирусом Коксаки. Россияне рассказывали, что у них отслаивались ногти и кожа. Роспотребнадзор открыл горячую линию.

После вирус Коксаки добрался минимум до девяти регионов России. К симптомам заболевания относятся: жидкий стул, сыпь, боль в горле, насморк, кашель и повышение температуры. Некоторые туристы, вернувшиеся с курортов Турции, жаловались на тошноту и лихорадку.