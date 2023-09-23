Российские спасатели обнаружили 137 тел погибших после наводнения в Ливии

Читайте нас в:

Представители спасательных служб находятся на одном из самых сложных участков в красной зоне. Они разбирают нависающие и неустойчивые конструкции разрушенных после наводнения домов.

«С момента начала операции сотрудники МЧС обнаружили и подняли 137 тел погибших», - говорится в сообщении.

За сутки спасатели проверили более 20 тысяч квадратных метров территории, 10 километров береговой линии и 33 «квадратов» акватории. Обследовано 46 объектов, в труднодоступной местности эвакуированы тела 23 погибших.

С начала работ медицинскую помощь оказали 522 пострадавшим, в том числе 54 детям. Спасатели также разобрали 116 кубометров строительных конструкций и обломков зданий.

По последним данным, наводнение в ливийской Дерне унесло жизни более 11 тысяч человек. Порядка 20 тысяч числятся пропавшими без вести.