06 декабря 2023, 18:23

Российские рыбаки пропали без вести после появления светящегося шара

РИА «Новости»
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Спасатели и родные несколько дней разыскивают двух рыбаков в Ростовской области, вышедших на лодке на Дон и пропавших после появления в воде светящегося шара неизвестного происхождения. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным авторов, исчезновение мужчин произошло еще 1 декабря, когда на реке стоял густой туман. Пока удалось найти только перевернутую лодку рыбаков, которую унесло по течению на два километра, еще дальше нашли принадлежащие мужчинам сапоги.

По словам родственников пропавших, в последний раз один из рыбаков звонил жене поздно вечером в день исчезновения. Он сообщил, что собирается ехать домой. Больше на связь мужчина не выходил.

Родным удалось получить записи с камер наблюдения на соседней базе отдыха. Судя по кадрам, шар появился около лодки через 14 минут после последнего звонка. Самих рыбаков там уже не было. Спасатели и сотрудники экстренных служб прочесали дно реки, но тел мужчин так и не нашли.

Семьи пропавших исключили вариант, что рыбаки могли утонуть, так как они постоянно выезжали на одно место с хорошим клевом на протяжении 25 лет.

На этой неделе после 20 дней поисков неожиданно нашлась пропавшая без вести мать двоих детей из Волгограда. Женщина заявила, что стала жертвой похищения неизвестного , который заставил ее работать на полях. Но сотрудники СМИ не особо поверили собеседнице, так как она уже дважды пропадала без вести и каждый раз ее находили в домах других мужчин.

Россия
06 декабря 2023, 19:47
Цель — запугать. Убийство Кивы могло стать личной местью Зеленского
Global Look Press
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Убийство бывшего депутата Рады Ильи Кивы явно носит политический характер. Причем нельзя исключать варианта личной мести экс-нардепу со стороны президента Украины Владимира Зеленского, заявил в беседе с «360» политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

«Это политическое убийство, которое призвано запугать украинских политиков , поддерживающих РФ и специальную военную операцию», - подчеркнул специалист.

Мезюхо заметил, что Киве можно было бы задать много вопросов относительно его русофобских настроений в 2014 году. Но после начала СВО этот политик поддержал Россию и очень много выступал с критикой киевского режима, напомнил собеседник «360».

«Не могу исключать и версии в виде личной мести Зеленского. Не секрет, что он очень злопамятный человек. И, как политик, не раз это доказывал. Вероятность того, что СБУ причастна к этому, чрезвычайно велика», - добавил политолог.

Ранее гибель Кивы подтвердил спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

«В России в ходе спецоперации СБУ ликвидировали экс-депутата Верховной рады Украины от запрещенной ныне ОПЗ Илью Киву», - сказал он.

Владимир Зеленский Верховная рада СБУ Украина
06 декабря 2023, 18:46
Пожар в здании консерватории имени Римского-Корсакова ликвидировали
Пресс-служба МЧС
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Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в здании государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.  Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Огнеборцы полностью ликвидировали пожар», - подчеркнули в МЧС.

Ликвидацию открытого горения объявили в 14:50. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. Пострадавших и погибших нет.

Один из залов консерватории загорелся днем 6 декабря, рассказала «360» оперная певица, солистка Мариинского театра Анна-Мария Матис.

Людей из консерватории успели эвакуировать.

По данным МЧС, пламя охватило только первый этаж здания, а затем начало распространяться на другие помещения. В 13:17 пожару присвоили ранг 1-БИС. В его ликвидации задействовали более 30 человек и девять единиц техники.

Санкт-Петербург Пожары МЧС РФ
06 декабря 2023, 18:33
Стали известны подробности гибели Ильи Кивы в Подмосковье
РИА «Новости»
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Тело бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы нашли лежащим на снегу в парковой зоне отеля «Величъ Country Club» в деревне Супонево Одинцовского района Московской области. На его голове были видны следы травм, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, на правом виске Кивы нашли резаную рану, на левой стороне лица - гематому.

Telegram-канал Shot написал, что его обнаружили около 15:00 с раной головы. На место происшествия вызвали скорую помощь, но медики не смогли реанимировать политика. Сотрудники «Величъ Country Club» отказались от комментариев, сославшись на запрет со стороны руководства отеля.

Кива поддержал проведение спецоперации ВС России на Украине. Экс-депутат неоднократно критиковал украинские власти. В последнем посте в Telegram он обратился к Владимиру Зеленскому и обвинил президента Украины в том, что тот утопил свою страну в крови.

Верховная рада Убийства
06 декабря 2023, 18:31
Мужчину задержали за отправку интимных фото после жалобы москвички
РИА «Новости»
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В Москве задержали 41-летнего жителя Омска, который отправил женщине интимное фото без ее разрешения. Если его вина подтвердится, ему грозит срок. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным авторов статьи, 22 ноября в полицию обратилась 36-летняя женщина, которая работала генеральным директором строительной компании. Она пожаловалась на мужчину, который прислал ей в личные сообщения фото гениталий.

В результате оперативники начали расследование и через несколько дней установили личность подозреваемого.

Во вторник, 5 декабря, отправителя неприличных снимков задержали. В полиции возбудили дело о незаконном изготовлении порнографических материалов. Если фигуранта признают виновным, ему грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Ранее нижегородец отдал мошенникам 65 тысяч рублей в надежде на интим. Молодому человеку написал под видом менеджера группы незнакомец и предложил услуги. После того, как парень перевел аферисту деньги, тот перестал выходить на связь.

Уголовное дело Москва 2023

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