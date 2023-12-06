Российские рыбаки пропали без вести после появления светящегося шара

По данным авторов, исчезновение мужчин произошло еще 1 декабря, когда на реке стоял густой туман. Пока удалось найти только перевернутую лодку рыбаков, которую унесло по течению на два километра, еще дальше нашли принадлежащие мужчинам сапоги.

По словам родственников пропавших, в последний раз один из рыбаков звонил жене поздно вечером в день исчезновения. Он сообщил, что собирается ехать домой. Больше на связь мужчина не выходил.

Родным удалось получить записи с камер наблюдения на соседней базе отдыха. Судя по кадрам, шар появился около лодки через 14 минут после последнего звонка. Самих рыбаков там уже не было. Спасатели и сотрудники экстренных служб прочесали дно реки, но тел мужчин так и не нашли.

Семьи пропавших исключили вариант, что рыбаки могли утонуть, так как они постоянно выезжали на одно место с хорошим клевом на протяжении 25 лет.

На этой неделе после 20 дней поисков неожиданно нашлась пропавшая без вести мать двоих детей из Волгограда. Женщина заявила, что стала жертвой похищения неизвестного , который заставил ее работать на полях. Но сотрудники СМИ не особо поверили собеседнице, так как она уже дважды пропадала без вести и каждый раз ее находили в домах других мужчин.