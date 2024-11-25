25 ноября 2024, 00:52

Российские дипломаты выехали к загоревшемуся лайнеру в Анталье

РИА «Новости»
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Российские дипломаты срочно выехали в аэропорт Антальи, где после посадки загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут». Об этом «Известиям» сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что российские загранучреждения в Турции, в частности, генконсульство в Анталье, плотно контактируют с местными властями для содействия россиянам.

«В ближайшее время российские дипломаты поделятся оперативной информацией о ситуации непосредственно с места событий, куда они срочно выехали», - подчеркнула Захарова.

Ранее Западном межрегиональное следственное управление на транспорте СКР сообщило о проведении проверки , чтобы установить все обстоятельства возгорания российского лайнера при посадке в Турции.

В авиакомпании «Азимут» заявили, что лайнер загорелся из-за грубой посадки , пассажиров эвакуировали по надувным трапам, никто не пострадал.

По словам пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко, ведомство разберется в произошедшем, а компания «Азимут» уже готовит резервный борт для отправки обратного рейса.

Авиация Турция Дипломатия Самолет SSJ-100 Мария Захарова Самолеты Россия МИД РФ
25 ноября 2024, 00:25
Авиакомпания назвала причину возгорания Superjet 100 в Анталье
РИА «Новости»
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Российский самолет Superjet 100 загорелся в Турции из-за грубой посадки. Предварительную причину происшествия сообщила пресс-служба авиакомпании «Азимут».

«При посадке самолета авиакомпании „Азимут“, выполнявшего рейс А45051 Сочи - Анталья, в результате сдвига ветра произошла грубая посадка. Командир принял решение об эвакуации по надувным трапам», - заявил перевозчик.

Никто не пострадал. Пассажиры благополучно добрались до аэровокзала. «Азимут» предоставит резервный борт для обратного рейса А45052.

О жесткой посадке самолета рассказала одна из пассажирок. По ее словам, задняя левая турбина загорелась сразу после удара. Судя по видео с взлетно-посадочной полосы , огонь охватил большую площадь. Росавиация сообщила, что наземные службы аэропорта Антальи потушили его. Следком России начал проверку.

Авиация Турция Сочи Авиакатастрофы Самолеты Авиакомпании
24 ноября 2024, 23:57
«После удара начался пожар». Пассажирка самолета рассказала о ЧП в Анталье
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Прилетевший из Сочи самолет загорелся в Анталье после посадки. Одна из пассажирок рассказала 360.ru о неразберихе в аэропорту.

«Загорелась задняя левая турбина. <…> Самолет жестко приземлился, после удара начался пожар. <…> Сразу. За 30 секунд. Через одну минуту горел сильно. <…> Пожарные приехали быстро, это нас и спасло», - сообщила она.

Члены экипажа открыли только передний выход. Женщине повезло, так как она стояла первой в очереди. Пассажиры спустились по надувному трапу, когда огонь уже вовсю полыхал.

«Люди с маленькими детьми. Никакого представителя компании нет, никакой помощи, ни еды, ни воды. Вещи не отдают, информации никакой. У многих стресс», - пожаловалась пассажирка.

Росавиация сообщила, что самолет Superjet 100 загорелся сразу после приземления в Анталье. Обошлось без погибших. Местные власти заявили, что пострадавших тоже нет, всех 79 пассажиров удалось эвакуировать, а наземные службы потушили огонь.

Пассажиры загоревшегося в Анталье самолета благополучно доставлены в аэровокзал. «Азимут» готовит резервный борт для обратного рейса, сообщили в авиакомпании.

Авиация Турция Пожары Сочи Авиакатастрофы Самолеты Авиакомпании
24 ноября 2024, 23:33
Стало известно о состоянии пассажиров загоревшегося самолета из Сочи в Анталье
РИА «Новости»
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При возгорании самолета Superjet в Турции обошлось без погибших. Началась проверка, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он подтвердил, что после посадки в аэропорту Анталья загорелся самолет Superjet 100. Кореняко сообщил, что воздушное судно принадлежит авиакомпании «Азимут».

«Погибших нет. Росавиация разбирается в произошедшем», - сказал он.

Онлайн-платформа гражданской авиации HavaSosyalMedya сообщила, что возгорание произошло в двигателе самолета. Наземные службы аэропорта потушили огонь. На время работ они перекрыли взлетно-посадочную полосу. Заместитель губернатора провинции Анталья Суат Сейитоглу сообщил агентству DHA , что никто не пострадал, все 79 пассажиров эвакуировались. Аэропорт возобновил работу в штатном режиме.

Авиация Турция Сочи Авиакатастрофы Самолеты Авиакомпании
24 ноября 2024, 23:15
Появилось видео пожара на борту российского лайнера в Анталье
РИА «Новости»
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Очевидцы сняли на видео пожар, разгоревшийся на российском лайнере авиакомпании «Азимут» при посадке в аэропорту Антальи. Пассажиры не пострадали.

Оперативные службы аэропорта ликвидировали возгорание, которое, по предварительной информации, началось в двигателе самолета.

Издание Haber уточнило, что на борту находились 79 пассажиров.

«Все пассажиры самолета были эвакуированы без каких-либо травм, к счастью, ни с кем ничего не случилось. На данный момент негативной ситуации нет», - заявил замруководителя гражданской администрации аэропорта Анталии Суат Сейитоглу.

До этого о пожаре на борту, следующему из Сочи в Анталью, сообщила онлайн-платформа гражданской авиации HavaSosyalMedya.

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