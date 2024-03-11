Российская школьница выжила после падения с 16-го этажа

По информации источника, пострадавшей 17 лет. Ее доставили в больницу с переломами таза и позвоночника.

У ученицы лицея, по предварительным данным, были трудности в личной жизни.

В Москве с 12-го этажа выпали два человека. Мужчину доставили в больницу с тяжелыми травмами спины, а женщина скончалась на месте.

В январе в ходе драки из окна квартиры на втором этаже в Западном округе Москвы выпали отец с сыном. Глава семейства погиб на месте от полученных травм, а молодой мужчина попал в больницу. Врачи диагностировали ему ушибы локтей и повреждение шейного отдела позвоночника.

В феврале 10-летний мальчик в Москве упал с высоты четвертого этажа, встал и ушел домой. Позднее врачи обнаружили у него ушиб брюшной стенки и перелом ребер.