Российская школьница выпрыгнула в окно из-за полученной двойки

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По словам опрошенных учеников, школьница не стерпела того, что учительница прилюдно объявила о ее оценке и пригрозила оставить ее на второй год. Не стерпев такого отношения, девочка вышла в окно, но выжила после падения.

Как стало известно «360», врачи диагностировали у девочки перелом позвоночника. По неподтвержденным данным, школьнице грозит пожизненная инвалидность. Пострадавшая девочка находится в сознании, поэтому в ближайшее время ей придется дать объяснение своего поступка.

Осведомленный источник уточнил, что в стенах школы часто происходит буллинг учеников. Но классные руководители закрывают на это глаза и стараются не сообщать родителям о травле детей.