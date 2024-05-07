Российская школьница родила в туалете ТЦ и выбросила младенца в лесу

Читайте нас в:

По данным издания, после родов школьница вместе со своим 18-летним возлюбленным завернули ребенка в футболку и выбросили в ближайшем лесу.

Позже девочка выложила видео из кабинки туалета в социальных сетях, ролик посмотрела ее подруга и сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции задержали мать и отца. Правоохранители возбудили уголовное дело и установили, что школьница воспитывается в неблагополучной семье.

В Москве у бывшей участницы шоу «Фабрика звезд» Арины Рыженковой роды начались в кофейне. Певица рассказала, что соорудила настил из четырех штанов и безболезненно родила. Потом она перегрызла пуповину зубами.