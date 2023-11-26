Российская ПВО уничтожила два украинских дрона над Брянской областью

По его словам, беспилотные аппараты сбили над Карачевским и Брянским районами. Все обошлось без пострадавших и разрушений. На местах уже работают оперативные службы.

«Спасибо нашим подразделениям ПВО», - написал губернатор.

Украинские войска атаковали и другие регионы России. Как сообщило Минобороны, российские системы противовоздушной обороны уничтожили 11 беспилотников. БПЛА посадили над территориями Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.