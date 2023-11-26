26 ноября 2023, 04:48

Российская ПВО уничтожила два украинских дрона над Брянской областью

РИА «Новости»
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Два украинских беспилотника самолетного типа уничтожили средствами ПВО над Брянской областью. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, беспилотные аппараты сбили над Карачевским и Брянским районами. Все обошлось без пострадавших и разрушений. На местах уже работают оперативные службы.

«Спасибо нашим подразделениям ПВО», - написал губернатор.

Украинские войска атаковали и другие регионы России. Как сообщило Минобороны, российские системы противовоздушной обороны уничтожили 11 беспилотников. БПЛА посадили над территориями Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.

Беспилотники Украина
26 ноября 2023, 07:52
Пять беспилотников перехватили над четырьмя округами Подмосковья
РИА «Новости»
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Системы противовоздушной обороны перехватили пять беспилотных летательных аппаратов над четырьмя муниципалитетами Московской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«Ночью силы ПВО Минбороны перехватили пять беспилотников над Подольским, Раменским, Одинцовским и Наро-Фоминским городскими округами», - написал он.

Воробьев отметил, что в трех случаях есть повреждения на земле.

«Пострадавших и погибших, к счастью, нет. Руководители муниципалитетов на местах возглавят оперативные штабы и, где это необходимо, окажут помощь жителям. Прошу всех сохранять спокойствие», - добавил губернатор.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что украинские военные попытались провести массовую атаку дронами на Москву. Всего над территорией Московской, Брянской, Калужской и Тульской областей ликвидировали 11 беспилотников. Один из уничтоженных беспилотников врезался в многоэтажный дом в Туле , один из жильцов получил ранение.

Беспилотники Андрей Воробьев
26 ноября 2023, 06:06
Водитель насмерть сбил женщину на автобусной остановке в Саратове
Pixabay
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Два человека погибли в результате дорожной аварии в центре Саратова этой ночью. Водитель автомобиля ВАЗ-2112 врезался в автобусную остановку, не справившись с управлением. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Саратов».

«В результате ДТП женщина которая стояла на остановке погибла, мужчина, который находился в автомобиле погиб», - говорится в публикации.

Мужчину, находящегося в машине, госпитализировали.

Металлическую автобусную остановку в результате наезда фактически вырвало с места установки и сильно покорежило.

Сотрудники ГИБДД на местах выясняли обстоятельства произошедшей автокатастрофы.

Ранее в Саратовской области еще два человека стали жертвами массового дорожно-транспортного происшествия в Советском районе. Недалеко от поселка Пушкино столкнулись бензовоз, грузовик Isuzu и автомобиль Volkswagen Polo. Местные власти призвали водителей соблюдать скоростной режим и быть внимательнее на дорогах.

Саратов ДТП Россия
26 ноября 2023, 06:00
Сбитый украинский БПЛА врезался в жилую многоэтажку в Туле
РИА «Новости»
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Один из сбитых украинских беспилотников потерял управление и врезался в многоквартирный жилой дом в Туле. На месте уже работают экстренные службы. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства Тульской области.

Беспилотники Россия
26 ноября 2023, 04:36
Украина предприняла попытку массовой атаки дронов на Москву
РИА «Новости»
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Украина попыталась атаковать Москву с помощью массового удара беспилотников. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По информации мэра, силы ПВО сбили летевшие на Москву дроны в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе. Кроме того, ПВО перехватило и уничтожило несколько беспилотников в Брянской, Тульской и Калужской областях.

Министерство обороны подтвердило массовую атаку БПЛА на Москву. По данным ведомства, всего над территориями Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей ПВО уничтожили 11 беспилотников.

По предварительным данным, пострадавших и серьезных разрушений нет. На местах падения обломков работают представители экстренных служб.

Неделю назад, 19 ноября средства ПВО сбили в Электростали летевший на Москву беспилотник. П ри ликвидации БПЛА никто не пострадал. Разрушений на месте падения обломков дрона также нет.

Беспилотники Украина Сергей Собянин Москва 2023 Атака беспилотников в Москве и Подмосковье

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