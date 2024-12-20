Россиянка запретила дочери пить воду из-за поисков духовности

Женщина регулярно публиковала посты в своих соцсетях, рассказывая подписчикам об «экзотической» диете своего ребенка. Также она периодически писала о пользе фруктов для организма.

Блогерша призналась, что ребенок не пьет обычную воду, а добывает ее самостоятельно из плодов.

«Это питание - про здоровье и духовность. Мне ребенок показал этот путь», - написала она.

Женщина утверждает, что именно дочь сделала такой выбор. По ее словам, просто нужно чувствовать своих детей и делать то, в чем они нуждаются.

Телеканал сообщил, что региональная прокуратура уже начала проверку по этому факту. Кроме того, публикациями блогерши заинтересовались в управлении СК РФ по региону, инициировав доследственную проверку.

Ранее в Госдуме призвали запретить пропаганду экстремального похудения несовершеннолетних.