Россиянка залила масло водой и едва не спалила квартиру

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«Когда масло в сковороде разогрелось, хозяйка решила залить его водой. Пламя охватило кухню мгновенно», - отметили в сообщении.

Пожарные потушили возгорание на двух квадратных метрах. Никто не пострадал.

Ранее при пожаре в квартире в многоэтажного дома на Свободном проспекте в Москве погибли два человека. Очаг возгорания был на кухне. Огонь распространился на площади три квадратных метра.

Двум жильцам многоквартирного дома в Нижнем Новгороде повезло больше. Они успели спастись от пожара благодаря извещателю на кухне. Когда прибор издал громкий звук, люди сразу же покинули помещение.