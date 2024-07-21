Россиянка выпала из окна 12-го этажа на глазах у мужа

Читайте нас в:

Собеседники журналистов заявили, что все произошло в минувшую субботу, 20 июля.

«Они с мужем делали ремонт, и она, видимо, уставшая, решила вымыть окно и выпала. Возможно, голова закружилась. Погибла на месте, похороны запланированы на завтра», - заявил родственник.

Он уточнил, что сейчас в квартире работают следователи, которые выясняют все обстоятельства случившегося.

Журналисты выяснили, что у женщины остался сын. Ставший свидетелем ее падения супруг кричал и просил вызвать скорую, но прибывшие медики только констатировали смерть учительницы.

В минувшую среду, 16 июля, восьмилетний школьник погиб в городе Сосновый Бор Ленинградской области после падения из окна пятого этажа. В этот момент мальчик находился дома с мамой, которая ненадолго оставила сына без внимания.