Россиянка во время ссоры сломала свекру ребра удлинителем для розеток

В ночь на 18 января 35-летняя женщина поругалась с 64-летним отцом своего сожителя. Она схватила электроудлинитель и начала им избивать пожилого мужчину, сломав ему ребра. Пострадавшего отправили в местную больницу.

«Ему диагностировали переломы четырех ребер и правой ключицы. Кроме того, из-за травмы грудной клетки у него развился пневмоторакс - скопление воздуха в плевральный полости легких, что может привести к остановке сердца», - уточнил канал.

Подмосковные врачи сейчас борются за его жизнь.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

По информации канала, ей грозит до 12 лет колонии. Для женщины это не первое правонарушение. Она уже была судима по статьям о причинении среднего вреда здоровью и угрозе убийством.

Ранее инспекторы по делам несовершеннолетних в Перми установили личности подростков на видео с избиением бегающего в одних трусах и шапке на морозе сверстника. Мальчики заявили, что это было шуткой.