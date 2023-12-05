Россиянка устроила взрыв при попытке потушить горящее масло водой

Представитель ведомства пояснил, что хозяйка передержала сковороду с маслом на горящей плите, что привело к возгоранию.

«Женщина поместила „факел“ под холодную воду, в результате чего и произошел мощный хлопок, от которого выбило дверь в квартире и повредило соседскую», - рассказал Горелых.

Представитель свердловского управления МВД добавил, что владелицу квартиры доставили в больницу с ожогами 15% тела.

В пресс-службе областного главка МЧС уточнили, что взрыв прогремел в квартире многоэтажного дома на улице Чемпионов. Из здания самостоятельно вышли 27 человек, в том числе четверо детей. По последним данным, жильцы уже вернулись в свои квартиры.

В минувший понедельник, 4 декабря, на Ленинском проспекте Москвы кузов мусоровоза загорелся после взрыва. Громкий звук оглушил водителя, но от госпитализации он отказался. Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали пламя. Часть выпавшего мусора забрали криминалисты для установления причины случившегося.