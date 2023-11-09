Россиянка упала на нож из-за бегавшего под ногами кота

По данным издания, пострадавшую с проникающим ранением живота доставили в реанимацию Александровской больницы. Врачам девушка рассказала, что пришла домой после ночной смены.

После скандала со своим возлюбленным она утешила себя тремя бутылками пива на голодный желудок и решила приготовить ужин. Взяв нож, споткнулась о кота и упала на лезвие. Писать заявление девушка не стала, заявив, что в случившемся виновата сама.

Смертельную опасность для владельцев домашних животных представляют не только коты и собственная невнимательность. В 2018 году саратовский охотник погиб от выстрела в живот, потому что его собака случайно нажала лапой на спусковой крючок. Но здесь сам владелец допустил серьезную ошибку: направил ствол на себя, а прикладом уперся в землю.