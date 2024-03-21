Россиянка умерла на отдыхе в Египте после укола, который ей сделал местный врач

Жительница из башкирского города Салават приехала в Египет с четырехлетней дочерью и матерью. В день отлета домой ей внезапно стало плохо: подскочила температура, тело покрылось темными пятнами и вдобавок отказали ноги.

Местный врач попытался сбить ей температуру, сделав укол и дав жаропонижающее средство. Позже потерявшую сознание женщину поместили в реанимацию, но к утру она скончалась, по словам медиков, из-за остановки сердца.

Акула напала на женщину на Багамских островах и растерзала ее до смерти. ЧП произошло на следующий день после бракосочетания потерпевшей. Спасатель сумел доставить пострадавшую на берег. Врачи провели сердечно-легочную реанимацию, однако туристка скончалась.