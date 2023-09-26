Россиянка украла мастурбаторы из секс-шопа

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Как отметили владельцы секс-шопа, в магазин зашли парень с девушкой. У молодого человека в рюкзаке была колонка, из которой на большой громкости доносилась музыка. Владельцы интим-магазина предположили, что это было сделано для того, чтобы рассеять внимание сотрудников.

«Пока он под видом обычного покупателя консультировался с продавцом, его подельница покружила по магазину, присела на пуфик и похитила сначала один крутой японский мастурбатор, а затем и второй», - рассказали владельцы магазина.

В секс-шопе отметили, что это ограбление стало четвертым по счету. Владельцы магазина написали заявление в полицию.

Ранее житель Ростова-на-Дону посетил секс-шоп в самом центре города и украл оттуда женские игрушки стоимостью в 25 тысяч рублей. Противоправные действия молодого человека попали на камеры видеонаблюдения магазина.

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