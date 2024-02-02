Россиянка три года спала с мумией своего мужа

По данным издания, мужчина умер в декабре 2020 года во время ссоры с женой. В пылу конфликта женщина якобы пожелала ему смерти, после чего мужчина упал на пол и скончался. Сначала обиженная супруга думала, что муж притворяется, а после замотала его тело в одеяло, унесла в комнату и положила на кровать. Детям она запретила спрашивать про отца.

Тело мужчины случайно обнаружил инспектор подразделения по делам несовершеннолетних, который пришел проверить условия жизни детей.

Как уточнили журналисты, у женщины генетическая предрасположенность к шизофрении - она давно находится под наблюдением у психиатра. Сейчас ее отправили в психиатрическую лечебницу.

В мае 2023 года на чердаке одного из домов Перми нашли мумию мужчины , пропавшего три года назад. Останки обнаружили сотрудники ЖКХ. Мать погибшего заявила, что ее сына могли убить.