02 февраля 2024, 02:57

Россиянка три года спала с мумией своего мужа

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Многодетная мать из Ленинградской области три года спала в одной кровати с мумией своего мужа. Все это время в квартире также проживали четверо детей. Об этом сообщило издание 78.ru.

По данным издания, мужчина умер в декабре 2020 года во время ссоры с женой. В пылу конфликта женщина якобы пожелала ему смерти, после чего мужчина упал на пол и скончался. Сначала обиженная супруга думала, что муж притворяется, а после замотала его тело в одеяло, унесла в комнату и положила на кровать. Детям она запретила спрашивать про отца.

Тело мужчины случайно обнаружил инспектор подразделения по делам несовершеннолетних, который пришел проверить условия жизни детей.

Как уточнили журналисты, у женщины генетическая предрасположенность к шизофрении - она давно находится под наблюдением у психиатра. Сейчас ее отправили в психиатрическую лечебницу.

В мае 2023 года на чердаке одного из домов Перми нашли мумию мужчины , пропавшего три года назад. Останки обнаружили сотрудники ЖКХ. Мать погибшего заявила, что ее сына могли убить.

Дети Ленинградская область Женщины Мужчины
02 февраля 2024, 02:35
Девочка умерла в Новосибирске после падения с 17-го этажа
РИА «Новости»
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Ребенок выпал с верхнего этажа в доме, расположенном на улице Кирова в Новосибирске. Об этом служба «112» региона сообщила на странице во «ВКонтакте».

На вид девочке около 10 лет. Предположительно, она упала с 17-го этажа. На месте ЧП работали медики и полиция.

Врачи не смогли спасти пациентку, упавшую из окна жилого дома в Новосибирске, сообщил ТАСС.

По данным регионального Минздрава, девочка находилась в состоянии клинической смерти.

Врачи начали сердечно-легочную реанимацию, но их действия оказались безуспешными. Бригада скорой помощи прибыла на место через восемь минут после вызова.

Аналогичный случай произошел в Санкт-Петербург. Студентку колледжа с тяжелыми травмами нашли под окнами многоэтажки на Пискаревском проспекте. Выяснилось, что 16-летняя девушка выпала с балкона квартиры во время вечеринки. Вачи не смогли спасти ее.

Дети Врачи Полиция
02 февраля 2024, 00:43
Мужчина ударил ребенка кулаком в магазине в Курской области
РИА «Новости»
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Мужчина ударил маленького ребенка кулаком в голову в магазине в городе Курчатове Курской области, из-за чего тот упал на пол. Нападавшего уже задержали, как сообщил RT.

Нападение мужчины на ребенка попало на камеру видеонаблюдения, кадры уже распространились в социальных сетях.

На них видно, что злоумышленник ударил ребенка кулаком в голову. К упавшему малышу подбежала женщина, оттолкнув нападавшего. Окончательно его усмирил другой мужчина, скрутив неадеквата.

«В полиции сообщили, что нападавшего в состоянии сильного опьянения задержали и доставили в отдел. Почему он ударил ребенка, пока неясно», - уточнил канал.

Ранее суд в Москве арестовал бойца джиу-джитсу, проломившего голову подростку. Мужчина несколько раз ударил мальчика, после того как заметил, что тот стучит по припаркованным на Домостроительной улице автомобилям. Школьника экстренно госпитализировали с ушибом мозга и переломом черепа.

Дети Россия Магазины Мужчины Аресты Полиция
02 февраля 2024, 00:01
Пропавшего военного нашли мертвым в реке в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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Водолазы обнаружили в реке Исети тело 20-летнего военнослужащего, который пропал после драки у бара в Екатеринбурге. Об этом сообщил портал Е1.ru.

Подруга молодого человека рассказала, что во время поисков весь город был обклеен листовками с приметами военного. Правоохранители по камерам наружного наблюдения смогли отследить, куда направился парень.

После этого они решили привлечь к поискам водолазов. В итоге парня нашли в воде. По предварительной версии, он упал в реку и пытался выбраться, но не смог.

Военнослужащий пропал в ночь на 27 января на улице 8 Марта. Он отдыхал с друзьями в баре. Около четырех часов утра у него произошел конфликт с одним из товарищей. После драки молодой человек ушел и больше его никто не видел.

Волонтеры ищут в Перми 25-летнего участника спецоперации.

Мужчина пропал после вечеринки с друзьями.

Драки Военные Екатеринбург
01 февраля 2024, 23:39
Крупный пожар потушили на мясокомбинате в Пушкино
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Пожар в административном здании на территории мясного предприятия в Пушкино потушили. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«В 21:59 открытое горение ликвидировали», - указали в ведомстве.

Крупное возгорание произошло на территории мясного предприятия на улице Соколовской. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. В ликвидации задействовали 56 человек и 20 единиц техники.

Пушкинская прокуратура взяла на контроль установление причин пожара на территории предприятия. По предварительным данным, огонь охватил одно из офисных помещений предприятия, после чего он распространился на все здание.Информации о пострадавших не поступало.

Ведомство опубликовало кадры с места ЧП. Судя по видео, огонь стремительно распространился по зданию и его крыше.

Пожары Россия Пушкино

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