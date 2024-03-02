Россиянка разделась на дороге и бросилась грудью на машину полиции

По данным издания E1.Ru , очевидцы происшествия вызвали на место сотрудников полиции.

Стражи порядка попросили голую нарушительницу дорожного движения пройти с ними, но просто так сдаваться женщина не захотела и грудью бросилась на переднюю часть служебного автомобиля.

В пресс-службе городского управления МВД журналистам сообщили, что полицейские все же задержали женщину. Но она оказалась в не в адекватном состоянии и ее передали врачам для оказания необходимой помощи.

Свидетелями необычного выступления с элементами эротики двух голых мужчин стали жители многоквартирного дома в городе Мурино Ленинградской области. В качестве сцены участники перформанса выбрали подъезд. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что мужчины снимали одну из квартир, где нашли шприцы и следы крови. Предположительно, от одежды герои избавились под влиянием запрещенных препаратов.