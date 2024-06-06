06 июня 2024, 22:02

Россиянка пыталась проникнуть в резиденцию Путина в Ново-Огарево

РИА «Новости»
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Неизвестная молодая женщина пыталась проникнуть в резиденцию президента РФ Владимира Путина, расположенную в Ново-Огарево. Об этом сообщил Telegram-канал RTVI.

«Рано утром 5 июня рядом с резиденцией президента России Владимира Путина в Ново-Огарево наряд полиции встретил 36-летнюю женщину, которая хотела встретиться с главой государства», - уточнил канал.

Никаких запрещенных предметов при ней не обнаружили. Также не сообщается, по какому поводу женщина хотела встретиться с главой государства, какие цели преследовала.

Во время попытки проникновения в дом Путин находился в Санкт-Петербурге. Там он участвует в Петербургском международном экономическом форуме.

Пока никакой официальный источник информацию о попытке проникновения в президентскую резиденцию не подтвердил.

Ранее в Кремле сообщили о встрече Путина с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, во время которой лидеры обсудили, в частности, восстановление товарооборота двух стран и Дейтонские соглашения.

Санкт-Петербург Женщины Россия Владимир Путин Полиция ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 22:58
Сильный взрыв прогремел в армянском городе Абовяне
Freepik
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Появилась информация о сильном взрыве, прогремевшем на одной из газозаправочных станций в районе города Абовян Котайкской области. Об этом написал в соцсети пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян.

«В службу спасения 911 поступил сигнал о взрыве на одной из газозаправочный станция на втором километре автотрассы Ереван-Севан (близ города Абовян - прим. ред.). В результате взрыва возник пожар», - сообщил он.

По его словам, на место происшествия направили отряды пожарных спасателей. Всего выехали восемь боевых расчетов. Информации о пострадавших пока нет. Причины пожара также неизвестны.

Видео с места ЧП уже опубликовал Telegram-канал Armenia Today.

Ранее появилась информация о взрыве около судна , которое двигалось вдоль берегов Йемена. Все произошло на значительном расстоянии от него, на судне никто не пострадал.

Армения Пожары Газ Взрывы Полиция
06 июня 2024, 21:53
Появилось видео из кабины попавшего в ДТП в Кемерове трамвая
Freepik
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В Сети опубликовали видео из кабины одного из двух столкнувшихся в Кемерове трамваев. Ролик выложил Telegram-канал Baza.

На кадрах видно, что девшука-водитель пыталась остановить неисправный трамвай, но тормоза так и не сработали. Она также попыталась отключить токоприемник, уперевшись ногами в приборную панель. Только у нее не хватило сил. Запись оборвалась, когда произошло столкновение с другим трамваем.

«В результате аварии погиб один человек, еще около 100 получили ранения. Сама [девушка] была доставлена в больницу с переломами ног», - сообщил канал.

Детали тормозной системы трамвая позже обнаружили на рельсах.

Следователи задержали директора автотранспортного предприятия и мастера, который выпустил неисправный трамвай на рейс.

Кроме того, видео с места ДТП с двумя трамваями опубликовало следственное управление СК РФ по Кемеровской области. Возбуждены два уголовных дела по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Общее число пострадавших составило 125 человек , в том числе 10 детей.

ДТП Видео
06 июня 2024, 19:18
Склад загорелся на 600 «квадратах» на Каширском шоссе
Телеканал «360»
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В Москве на Каширском шоссе загорелось трехэтажное складское помещение. Кадры с места пожара оказались в распоряжении 360.ru.

Судя по видео, огромные клубы черного дыма поднимаются над складом и близлежащими зданиями. Также на месте ЧП работают оперативные службы.

По данным МЧС , площадь пожара на Каширском шоссе достигла 600 квадратных метров. Для ликвидации возгорания задействовали 70 специалистов и 18 единиц техники.

«Частично обрушилась кровля на 400 квадратных метрах», - указали в ведомстве.

Сейчас пожарные продолжают тушить возгорание. Причины пожара устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Днем 6 июня в результате удара молнии пожар начался на ВДНХ в Центре развития ребенка «Детское посольство». Спасатели эвакуировали из здания 19 несовершеннолетних.

Пожары Видео Москва
06 июня 2024, 15:02
Момент задержания подозреваемого в убийстве на западе Москвы попал на видео
РИА «Новости»
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Прохожий запечатлел на видео момент задержания подозреваемого в убийстве мужчины на западе Москвы. Снятыми кадрами он поделился с 360.ru.

По словам очевидца, он гулял на улице с собакой, когда началась перестрелка. Мужчина добавил, что помогал полицейским задержать стрелявшего, а после эвакуировал детей с площадки неподалеку.

«Когда он перезаряжался, я с другой стороны говорил сотрудникам [полиции], чтобы они вперед шли», - рассказал он.

На кадрах видно, что мужчина упал на землю. К нему подбежали сотрудники правоохранительных органов. Подозреваемого проверили на наличие гранат и других опасных предметов.

Собеседник уточнил, что худощавого телосложения мужчина был одет в черное. Он до последнего старался убежать от преследователей, удерживая в руках автомат.

Мужчину задержали в районе Аминьевского шоссе. Он стрелял в свою жертву из АКС-74У. По предварительным данным, убийство было заказным.

Задержания Убийства Видео Москва

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