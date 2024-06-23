Россиянка прикурила от Вечного огня в День памяти и скорби

В ведомстве уточнили, что женщина прикурила сигарету от пламени Вечного огня на Мемориальном комплексе «Площадь Славы» в День памяти и скорби, 22 июня.

На замечание прохожих курильщица не отреагировала. Следователи начали проверку об осквернении символа воинской славы. Прокуратура взяла под контроль установление личности женщины, а также работу криминалистов.

В начале июня приехавший в Московскую область уроженец одной из республик ближнего зарубежья раскидал венки около памятника с Вечным огнем в Видном. После задержания полицейскими он признался, что «играл с цветами» под влиянием алкоголя.