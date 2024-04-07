Россиянка погибла в Гагре после падения со скалы

«На 18-м километре шоссе Убыхов российская туристка сорвалась вниз со скалы», - сказал собеседник агентства.

Падение произошло в Гагре, 40-летняя женщина сильно пострадала. Спасатели доставили ее в больницу, но там она скончалась. Россиянка упала с высоты 50-60 метров, но как она вообще оказалась за оградой дороги - непонятно.

«Будет проведено расследование, каким образом она оказалась за оградой шоссе», - добавили в МЧС.

Ранее туристка упала со скалы на Кавказе из-за тяжелого рюкзака. Девушка села на камень во время привала, но потеряла равновесие и упала. Туристка пролетела около 100 метров, получила ссадины и ушибы. Первую помощь ей оказали другие путешественники, вызвали спасателей.