Россиянка погибла в Гагре после падения со скалы
Россиянка погибла в западной части Абхазии, сорвавшись с края скалистого участка автодороги. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службы МЧС республики.
«На 18-м километре шоссе Убыхов российская туристка сорвалась вниз со скалы», - сказал собеседник агентства.
Падение произошло в Гагре, 40-летняя женщина сильно пострадала. Спасатели доставили ее в больницу, но там она скончалась. Россиянка упала с высоты 50-60 метров, но как она вообще оказалась за оградой дороги - непонятно.
«Будет проведено расследование, каким образом она оказалась за оградой шоссе», - добавили в МЧС.
Ранее туристка упала со скалы на Кавказе из-за тяжелого рюкзака. Девушка села на камень во время привала, но потеряла равновесие и упала. Туристка пролетела около 100 метров, получила ссадины и ушибы. Первую помощь ей оказали другие путешественники, вызвали спасателей.