Россиянка обвинила египтянина в попытке похищения своего пятилетнего сына

Египтянин Мохамед А. с супругой Ларисой Л. пытались украсть ребенка в поселке Прохладном летом 2023 года. Они проникли на территорию дома и стали уговаривать мальчика сесть к ним в машину, а когда он отказался, то начали тащить его силой.

Супруга иностранца является свекровью матери мальчика.

«Ксению, которая выбежала на помощь сыну, стали избивать. На нее даже дважды наехали машиной», - рассказал близкий пострадавшей.

Все происходящее зафиксировала соседская камера видеонаблюдения. Мать ребенка получила множественные травмы средней тяжести.

Женщина обратилась в полицию, но ей отказали в возбуждении уголовного дела, так как силовики якобы не увидели состава преступления. В местном МВД ситуацию пока не прокомментировали.

Ранее пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю сообщила, что в Чите полиция разыскивает мать , которая самовольно забрала своего двухлетнего сына из больницы, куда его поместили органы опеки.