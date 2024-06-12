12 июня 2024, 13:50

Россиянка лишилась 50 миллионов рублей после разговора с телефонными мошенниками

Unsplash
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Жительница Москвы отдала телефонным мошенникам сбережения и облигации на сумму около 50 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Злоумышленники общались с 57-летней пострадавшей в течение 10 дней. Они представились сотрудниками ФСБ и заявили, что средства женщины находятся под угрозой. Мошенники посоветовали отправить сбережения на «безопасные сейф-ячейки». После получения суммы неизвестные удалили номера карт под предлогом сохранения конфиденциальности.

Всего москвичка сняла со своего счета накопления в размере пяти миллионов рублей, после чего аферисты завладели облигациями женщины на сумму 33 миллиона рублей. Затем мошенники заявили, что некто может выставить на аукцион машину женщины, из-за чего она сама продала автомобиль. Деньги от сделки москвичка перевела злоумышленникам.

После этого потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Всего мошенники выманили у женщины 49,3 миллиона рублей.

В Тульской области 17-летний подросток обманул пенсионерок почти на 300 тысяч рублей. Молодой человек помогал мошенникам, а часть средств оставлял себе.

Рубль Мошенничество Женщины Машины Деньги Полиция Москва
12 июня 2024, 13:59
Один был судим. Стали известны подробности жестокого избиения девушки в Бурятии
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Глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал ситуацию с избиением девушки в Улан-Удэ. В своем Telegram-канале он написал, что держит ситуацию на контроле.

«Виновные, в любом случае, понесут наказание. И сами подростки, и их родители. Все причастные уже установлены», - написал он.

Цыденов подчеркнул, что подобные «безобразные поступки» недопустимы. Но ситуация требует детального разбора.

Оказалось, что все нападавшие из проблемных семей. У некоторых ребят родителей привлекали к уголовной ответственности. Один из подросток уже был судим.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц». Толпа молодых людей из личной неприязни избила 15-летнюю девушку в селе Хойтобэе Иволгинского района. В пресс-службе СК уточнили, один из подозреваемых с ножом угрожал пострадавшей убийством.

Ранее девушка-подросток погибла в ДТП возле села в Бурятии. Водитель авто, у которого не было прав, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.

Уголовное дело Убийства Семья Избиения Алексей Цыденов Бурятия
12 июня 2024, 13:18
Подросток в Рязани залез в трансформаторную подстанцию и погиб от удара током
РИА «Новости»
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В Рязани подросток забрался в трансформаторную подстанцию и погиб от удара током. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ Следственного комитета.

Здание не оснастили предупреждающими знаками и ограждениями, уточнили в ведомстве. Ребенок попытался залезть в подстанцию через открытую вентиляцию, в результате чего его ударило током. Подросток погиб на месте.

«Следственными органами СК России по Рязанской области по факту гибели 16-летнего подростка в результате поражения электрическим током возбуждено уголовное дело», - добавили в пресс-службе.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Рязанской области представить отчет о ходе расследования дела.

На прошлой неделе в подъезде дома в Москве от удара током погибла пенсионерка. Причиной случившегося стал оголенный кабель удлинителя. Его оставили рабочие, которые занимались благоустройством детской площадки.

Уголовное дело Благоустройство Дети Россия Следственный комитет России
12 июня 2024, 12:04
Приезжий попытался раздеть 17-летнюю девушку в лифте в Подмосковье
Unsplash
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с развратными действиями иностранца, который приставал к несовершеннолетней в Домодедове. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по Московской области.

Иностранный гражданин зашел вместе с 17-летней девушкой в лифт жилого дома в Домодедове. После этого мужчина начал приставать к несовершеннолетней и попытался ее раздеть.

Потерпевшая оказала сопротивление и выбежала из лифта. Следователи устанавливают личность мужчины, в отношении разыскиваемого возбудили уголовное дело.

Ранее неизвестный совершил развратные действия по отношению к двум детям в Москве. Преступник приставал к несовершеннолетним днем на детской площадке на улице Богданова. Заявление об этом поступило в полицию от москвички. По ее словам, развратным действиям подверглись два ребенка 2014 года рождения. Подробности случившегося не уточнялись.

Уголовное дело Преступления Город Домодедово Следственный комитет России
12 июня 2024, 09:37
Административное здание загорелось на Сретенском бульваре в Москве
Пресс-служба МЧС
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Административное здание загорелось в Москве на Сретенском бульваре. Спасателям уже удалось потушить пожар, сообщила пресс-служба МЧС России.

Огонь распространился на 80 квадратных метров. С ним боролись 66 специалистов, используя 23 спецмашины. Данных о пострадавших не поступало.

Локализовать пожар удалось примерно к 08:30, полностью ликвидировать - меньше чем через полчаса после этого.

В ночь на 12 июня стало известно также о возгорании на территории завода в 1-м Боткинском проезде в Москве. Подробностей не было.

Вечером во дворе жилого дома в микрорайоне Северное Чертаново загорелись три легковых автомобиля : Toyota, Mazda и Ford. Площадь пожара составила около пяти квадратных метров. Спасатели оперативно прибыли на место, и огонь потушили. Происшествие обошлось без пострадавших. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места пожара.

Пожары МЧС РФ Москва

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