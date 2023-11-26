Россиянка избивала и доводила до истерик маленькую дочь

По предварительным данным, 22-летняя девушка жила с дочерью в доме на Большой Стрелецкой улице в Ленинском районе. Около года мать систематически избивала пятилетнюю девочку, пугала и доводила до истерик. Следователи возбудили против горе-матери уголовное дело по статье «Истязание».

Ранее в Псковской области правоохранители задержали 34-летнюю местную жительницу после обнаружения тел троих детей. По предварительной версии, она их била и морила голодом. Выжить смогли старший ребенок и пятилетняя девочка - она прожила в квартире с телами братьев три месяца.

В Свердловской области мать задушила троих родных детей поясом от халата. Женщина сообщила супругу, что дети были одержимы.