26 ноября 2023, 18:42

Россиянка избивала и доводила до истерик маленькую дочь

РИА «Новости»
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Жительницу Воронежа заподозрили в истязании пятилетней дочери. Мать избивала и доводила девочку до истерик. Об этом сообщил портал «Вести Воронеж».

По предварительным данным, 22-летняя девушка жила с дочерью в доме на Большой Стрелецкой улице в Ленинском районе. Около года мать систематически избивала пятилетнюю девочку, пугала и доводила до истерик. Следователи возбудили против горе-матери уголовное дело по статье «Истязание».

Ранее в Псковской области правоохранители задержали 34-летнюю местную жительницу после обнаружения тел троих детей. По предварительной версии, она их била и морила голодом. Выжить смогли старший ребенок и пятилетняя девочка - она прожила в квартире с телами братьев три месяца.

В Свердловской области мать задушила троих родных детей поясом от халата. Женщина сообщила супругу, что дети были одержимы.

Дети Преступления
26 ноября 2023, 21:30
Глава Крыма объявил понедельник нерабочим днем из-за урагана
Unsplash
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Глава республики Крым Сергей Аксенов объявил понедельник, 27 ноября, выходным днем из-за ухудшения погодных условий. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В ряде районов из-за сильного ветра нет возможности начать восстановительные работы на линиях элекропередачи. Как только позволит погода аварийные бригады приступят к работам», - сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

Аналогичные меры приняли и власти Севастополя, предупредившие работников образовательных учреждений и спортивных, а также социальной сферы, что они могут не выходить на работу в понедельник. По словам губернатора города Михаила Развозжаева, исключение сделали только для медиков и сотрудников оперативных служб.

Работодателям и руководству вузов рекомендовали принять такое же решение в отношении студентов и работников.

Ранее в Евпатории начали эвакуировать жителей затопленных домов , расположенных на Симферопольской улице. Местные власти задействовали подразделение МЧС и бригады муниципальных предприятий. В городской администрации успокоили население, отметив, что никто не пострадал.

Ураган Крым Сергей Аксенов
26 ноября 2023, 21:26
Около 40 тысяч жителей Крыма остались без света
РИА «Новости»
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В Крыму из-за обрушившейся на регион непогоды начались перебои с подачей электроэнергии. Оперштаб республики в своем Telegram-канале сообщил, что свет в том числе пропал в Джанкойском районе. Всего без него остались порядка 40 тысяч крымчан.

Советник главы Крыма Олег Крючков отметил в Telegram-канале , что дорогу Саки - Евпатория полностью закрыли. Из Евпатории эвакуировали 150 человек.

«Без электроэнергии порядка 40 000 крымчан. Восстановительные работы начнутся сразу после уменьшения силы ветра», - отметил он.

Крючков уточнил, что это произойдет ориентировочно после полуночи.

В оперштабе Крыма сообщили, что в Джанкойском районе без света остались 28 сел. Работают шесть бригад ГУП «Крымэнерго». Две бригады уже приступили к уборке поваленных ветром деревьев.

В ЦУР Крыма отмечали, что к 21:00 шторм, который накрыл республику, выйдет на пик. На полуострове объявили штормовое предупреждение.

В Евпатории объявили эвакуацию жителей подтопленных домов, а недалеко от Керчи от города отрезало около 40 домов из-за размытых дорог.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил, что понедельник в городе будет нерабочим. Позже выходным 27 ноября сделали для всей республики, отмечал в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Электричество Крым
26 ноября 2023, 20:57
Мощный пожар начался на Челябинском тракторном заводе
Пресс-служба МЧС
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В Челябинске на территории транспортного завода прогремел взрыв, после которого начался пожар. В соседних домах отключилось электричество. Об этом сообщили местные паблики. В пресс-службе регионального главка МЧС подтвердили тушение пожара.

Кадры с места ЧП опубликовал Telegram-канал 74.RU. По информации очевидцев, к месту происшествия направились шесть пожарных расчетов, а также две кареты скорой помощи.

В МЧС сообщили, что спасатели приступили к тушению пожара на трансформаторной подстанции, расположенной на территории предприятия по проспекту Ленина. По данным ведомства, загорелся масляный трансформатор на площади 40 квадратных метров.

Открытое горение ликвидировали. В тушении задействовали 20 пожарных и шесть единиц техники. Информация о пострадавших не поступала. Кадры с места возгорания опубликовали в Telegram-канале МЧС России.

Ранее движение в районе Мосфильмовской улицы в Москве перекрыли из-за сильного пожара.

Пожары МЧС РФ Челябинск
26 ноября 2023, 20:47
Неизвестные устроили стрельбу в ТЦ Екатеринбурга
РИА «Новости»
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В торгово-развлекательном центре «Гринвич» в Екатеринбурге прозвучали выстрелы. Личность стрелка удалось установить, рассказал РИА «Новости» руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Первая информация о происходящем поступила правоохранителям по линии 112 в 19:28 (17:28 по московскому времени). Очевидец рассказал, что внутри ТЦ находится вооруженный мужчина и стреляет.

«На данный момент один из участников потасовки уже задержан и дает сыщикам уголовного розыска показания. Его личность оперуполномоченные установили. Это уроженец одной из бывших союзных республик», - отметил Горелых.

Еще один человек, который принимал участие в конфликте, пострадал. Его забрали в больницу с травмой. Сотрудникам полиции предстоит установить его личность и местонахождение.

С места ЧП правоохранители изъяли два травматических пистолета.

В Екатеринбурге несколько дней назад арестовали криминального авторитета Александра Дискова. В ночь на 12 ноября он устроил стрельбу у выхода из кальянной.

Стрельба Екатеринбург

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