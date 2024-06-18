18 июня 2024, 01:23

Россиянка два дня пролежала под завалами своего дома в Тверской области

РИА «Новости»
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Россиянка чуть не погибла под рухнувшим потолком собственного дома в деревне Дели в Тверской области. Спасти женщину помогли бдительные коллеги. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

По данным ведомства, из-за обрушившегося потолка пострадавшая оказалась заблокирована в собственном доме. Под завалами она пролежала более двух суток. Спасателей вызвали коллеги женщины, обеспокоенные ее отсутствием на работе.

«Спасатели МЧС России извлекли из-под обрушившегося потолочного перекрытия частного дома женщину и передали медикам. В результате происшествия у пострадавшей диагностированы переломы обеих ног», - рассказали в МЧС.

На прошлой неделе в Шебекине Белгородской области в результате атаки ВСУ обрушился подъезд жилого дома. Спасатели разобрали около 300 кубометров строительного мусора и извлекли из-под завалов тела четырех погибших. Еще семь человек пострадали.

Спасатели Обрушения МЧС РФ Женщины Россия
17 июня 2024, 23:47
СК завел дело после заражения нижегородцев ботулизмом
РИА «Новости»
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Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. ПО этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по Нижегородской области.

По данным ведомства, причиной возбуждения дела стало отравление четырех нижегородцев, которые поступили в больницу с диагнозом «ботулизм».

Согласно предварительной версии, все пациенты заказали в службе доставки лобио «Локалкитчен». Продукт уже начали изымать со складов в регионе. Сейчас врачи делают все возможное для восстановления здоровья пострадавших.

По данным Минздрава, в больницы Нижнего Новгорода попали 12 человек с признаками ботулизма. Девять из них находятся в тяжелом состоянии.

Также в Москве с признаками ботулизма за медпомощью обратились более 120 человек. Из них госпитализировали - 55.

Еда Уголовное дело Больницы Врачи Ботулизм
17 июня 2024, 23:26
Вертолет пролетел над головами отдыхающих в Ленобласти и привлек внимание прокуратуры
РИА «Новости»
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Северо-западная транспортная прокуратура организовала проверку после опасных маневров вертолета над Коркинским озером в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В прокуратуре отреагировали на распространившееся в интернете видео с пролетом вертолета над головами людей, отдыхающих у водоема. Теперь пилота летательного аппарата ждет проверка.

«Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, необходимые документы и разрешения, исполнение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, при наличии оснований примет меры», - уточнили в ведомстве.

На кадрах было видно, как вертолет пролетал на небольшой высоте над людьми, купающимися в озере, делал резкие повороты и другие опасные маневры.

Ранее в Омской области местный житель на вертолете Robinson слетал за продуктами , приземлившись прямо у магазина. Ситуацией заинтересовались в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. По данным ведомства, пилот мог нарушить правила безопасности.

Вертолеты Интернет Прокуратура РФ Видео
17 июня 2024, 23:07
Число попавших в больницы с признаками ботулизма нижегородцев увеличилось до 12
РИА «Новости»
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В больницы Нижнего Новгорода поступили 12 человек с признаками ботулизма. Девять из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

«По состоянию на 22:00 17 июня в Нижегородской области в медучреждения поступило 12 человек с признаками ботулизма. Состояние девяти из них оценивается как тяжелое. Врачами предпринимаются все необходимые меры», - уточнили в ведомстве.

Все пострадавшие заказывали еду через сервис доставки.

Ранее стало известно о выявлении шести случаев подозрения на ботулизм в Казани.

В Москве с признаками ботулизма к врачам обратились более 120 человек. Из них 55 госпитализированы , многие - в тяжелом состоянии. По данным столичного управления Роспотребнадзора, источникам ботулизма стали два салата, которые производили две московские компании. В том числе сервис доставки еды «Кухня на районе» , который приостановил работу после случаев отравления у клиентов.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Еда Уголовное дело Больницы Врачи Ботулизм
17 июня 2024, 22:42
Вуайерист наблюдал за парой, занявшейся сексом на пирсе в Екатеринбурге
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Влюбленная пара решила заняться сексом на пляже Екатеринбурга и нашла своего зрителя. Об этом рассказал Telegram-канал «Злой ЕКБ».

По данным канала, все произошло в 06:00 в районе Екатеринбургского цирка. Подпившие мужчина и женщина решили заняться сексом прямо на пирсе, думая, что их никто не видит. Но в кустах напротив притаился вуайерист, который наблюдал за происходящим, занимаясь самоудовлетворением.

«Мы находились в парке около 40 минут, а на протяжении всего времени периодически слышали шорохи в кустах. Но внимания не обращали, пока не заметили этого фетишиста», - рассказали очевидцы.

Прохожие спугнули извращенца, из-за чего он покинул «наблюдательный пункт» и убежал.

Этой весной сразу несколько москвичек пожаловались на неадекватных водителей «Яндекс Такси», которые занимались самоудовлетворением прямо во время поездки , поглядывая на своих пассажирок. В одном из таких случаев машина чуть не попала в аварию.

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