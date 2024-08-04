Россиянину повредили мозг во время пластики лба

Читайте нас в:

По данным канала, во время операции хирург допустил ошибку и повредил пациенту оболочку головного мозга. После этого в клинику вызвали скорую помощь.

Медики экстренно госпитализировали пострадавшего. В ходе обследования у него выявили проникающую черепно-мозговую травму, кровоизлияние и ушиб мозга средней тяжести. Сейчас мужчина находится реанимации, он может остаться инвалидом.

Уточняется, что в клинике «Эталон» уже побывали правоохранители. Он выяснили, что операцию проводил внештатный сотрудник.

Ранее вдова скончавшегося продюсера Петра Гаврилова заподозрила врачей клиники пластической хирургии IQ Plastique Тимура Хайдарова в фальсификации диагноза своего бывшего мужа.