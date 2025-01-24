24 января 2025, 10:58

Россиянина задержали за убийство сына-подростка в Таиланде. Ему грозит смертная казнь

Global Look Press
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Полиция Таиланда задержала россиянина по подозрению в умышленном убийстве собственного сына. Об этом сообщила газета Thairath.

В Адаманском море во время прогулки на катере погиб 13-летний мальчик. ЧП произошло во время морской экскурсии в районе Суринских островов, куда отец с сыном отправились вместе с группой из 30 человек.

По версии следствия, мужчина 45 лет внезапно схватил ребенка и сбросил его в воду, прямо под винт катера. От полученных травм подросток скончался в больнице.

Как стало известно корреспонденту ТАСС , у погибшего мальчика не было российского гражданства, он был подданным Таиланда.

Если вина подозреваемого будет доказана, ему может грозить высшая мера наказания - смертная казнь либо пожизненное заключение.

Ранее в США мужчина обезглавил годовалого сына и покалечил жену. Подозреваемому предъявили обвинение и отправили в следственный изолятор. Преступление назвали одним из самых ужасных за всю историю округа Сакраменто.

Убийства Смертная казнь Таиланд
24 января 2025, 09:33
Бывшего министра ЖКХ Свердловской области задержали по делу о коррупции
РИА «Новости»
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Следователи задержали бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова. Об этом сайту kp.ru сообщил осведомленный источник.

По словам инсайдера издания, Николаю Смирнову предъявили обвинение по статье о получении взятки. Для проведения следственных действий его этапировали в Москву. В ближайшее время ему выберут меру пресечения.

Николаю Смирнову 57 лет. В 2003 году он начал работать главным специалистом в отделе энергосбережения Управления науки и энергосбережения в правительстве Свердловской области.

С ноября 2011 года по январь 2025 года он занимал должность министра. После того как он ушел в отставку по собственному желанию, он начал работать в «Облкоммунэнерго».

Ранее экс-сотрудника пушкинского водоканала Антона Евсюкова приговорили к четырем годам колонии строгого режима за взятку. Евсюков потребовал от руководителя коммерческого предприятия 800 тысяч рублей в обмен на прекращение проверки и отказ от взыскания задолженности, которая превышала 6,5 миллионов рублей. Мужчину поймали с поличным.

ЖКХ Свердловская область
24 января 2025, 08:43
Труп пенсионерки нашли после пожара в доме на Вешняковской улице в Москве
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Тело женщины 1946 года рождения обнаружили после пожара на Вешняковской улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Огонь ликвидировали в квартире на четвертом этаже жилого дома.

«Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», - заявили в ведомстве.

Перовская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки.

Минувшей ночью в Калуге мужчина спалил чужую квартиру. Житель решил самостоятельно подключить газовое оборудование на кухне и совершил ошибку, в результате начался пожар.

Мужчину госпитализировали с ожогами, огонь распространился до другой квартиры. Спасатели эвакуировали 26 человек, в то числе 13 детей. К тушению огня, распространившегося на 10 «квадратов», привлекли 13 специалистов МЧС и четыре единицы спецтехники.

Пожары Женщины Москва Квартиры
24 января 2025, 07:07
Мужчина в Калуге решил подключить плиту и спалил чужую квартиру
Пресс-служба МЧС
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Мужчина в Калуге решил самостоятельно подключить газовое оборудование на кухне и случайно спалил чужую квартиру. Об этом сообщило МЧС России.

Происшествие случилось в пятиэтажке. Жилец занимался строительством кухни и во время установки плиты совершил ошибку. В итоге начался пожар. Мужчину госпитализировали с ожогами. Огонь дошел и до другой квартиры.

«Сотрудники МЧС России по лестничным маршам эвакуировали 26 человек, из них 13 детей. Пожар на 10 „квадратах“ потушили 13 специалистов и четыре единицы техники ведомства», - заявили в МЧС.

Ранее крупный пожар случился в пятиэтажке в Москве. Пламя разгорелось в холле на четвертом этаже. Огонь быстро дошел до жилых квартир. На место ЧП оперативно прибыли спасатели. Они вынесли из одной из загоревшихся квартир баллон с азотом. Также спасатели вытащили пятерых жильцов.

Спасатели Пожары Дети Россия Мужчины Квартиры
24 января 2025, 05:55
Механик затонувшего в Черном море танкера рассказал свою версию крушения
РИА «Новости»
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Танкер «Волгонефть-212» во время крушения в Черном море переломился пополам примерно за 10 минут. Об этом изданию РБК рассказал старший механик судна Алексей Татаринов.

«Примерно в 08:30 я доложил о том, что все судовые помещения проверены, загерметизированы, протечек не обнаружено, двери закрыты и задраены по-штормовому. Спустя примерно 10 минут судно переломилось на две части в районе грузовых танков № 5 и № 6», - рассказал механик.

Капитан начал руководить «борьбой за живучесть» и спасением людей. Действия капитана и экипажа помогли избежать больших жертв, в результате ЧП погиб один человек - 23-летний матрос.

«Авария произошла по причине резкого ухудшения погоды, не соответствующей прогнозу, большой волновой нагрузке, неправильной организации выхода в район выгрузки и невозможности, в случае ухудшения погоды, уйти в Азовское море», - сообщил Татаринов.

По словам механика, судно задержали в акватории дольше положенного, разрешение на пребывание в море заканчивалось 30 ноября, танкер должен был проследовать в реку. Однако в морских портах распоряжения капитана является обязательным к исполнению.

Погода начала портиться 12 декабря, но танкеру не разрешили занять позицию, необходимую для безопасного пережидания непогоды. Утром 15 декабря ветер усилился, в 8:40 судно переломилось на две части. Эвакуация экипажа началась примерно в 12:15 вертолетами ВМФ России, часть экипажа поднимали уже из воды.

Капитана танкера «Волгонефть-212» арестовали до 17 февраля. Его обвинили в нарушении правил эксплуатации морского транспорта, повлекшем за собой смерть члена экипажа - вахтенного матроса.

Черное море Прогноз погоды Россия Погода Крушение танкеров в Керченском проливе

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