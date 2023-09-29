Россиянина унесло в море во время отлива на Пхукете

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Россиянин приехал на Пхукет 23 сентября. В минувший четверг он и еще двое отдыхающих попали в сильную отбойную волну во время отлива. Это произошло примерно в 200 метрах от берега.

Спасатели начали их искать на гидроцикле. Двух человек успели спасти. К моменту прибытия экстренных служб турист из России лежал в воде лицом вниз без сознания. Мужчину пытались реанимировать на берегу, но безуспешно.

После этого туриста решили отвезти в больницу района Тхаланг, где ему продолжили делать искусственное дыхание, но он так и не пришел в себя. Местная полиция уже связалась с российским посольством, чтобы передать тело россиянина семье.

В начале сентября стало известно о пропаже россиянина на севере Пхукета. В туристическую полицию поступила информация о том, что он мог утонуть в районе пляжа Най Янг.

С начала 2023 года в Таиланде погибли около 60 россиян. Причиной их смерти в основном стало утопление.