Россиянин взорвал гранату в пекарне из-за отказа в бесплатной еде

Все произошло 25 октября в пекарне «Хлебница» на проспекте Луначарского. Там 52-летний местный житель заявил продавщицам, что у него нет денег и потребовал выпечку бесплатно. Те отказали, и тогда мужчина достал приготовленную страйкбольную гранату, выдернул чеку и бросил за прилавок.

После этого произошел взрыв. В результате пострадала одна из продавщиц - она получила травмы кисти.

«Мужчина с места происшествия скрылся, но благодаря УМВД по Череповцу был задержан по горячим следам», - сообщил мэр города Вадим Германов.

Против череповчанина возбудили уголовное дело. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

Во вторник, 24 октября, шутка с гранатой в Томской области закончилась более трагично. Житель поселка Копылово принял боеприпас за муляж и решил напугать товарищей. Он выдернул чеку и бросил гранату на кухню, где сидели его собутыльники. В результате взрыва один из них скончался в больнице, а двое других получили легкие травмы.

Ранее 20-летний москвич погиб в собственной квартире от взрыва гранаты. Как выяснилось, боеприпас в дом принес 25-летний брат молодого человека.