20 ноября 2023, 20:25

Россиянин устроил дискотеку во время перелета из Москвы в Барнаул

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Пассажир авиакомпании «Победа» устроил дискотеку на борту самолета во время перелета из Москвы в Барнаул. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, мужчина пронес колонку мимо калибратора и сначала включил громкую музыку в автобусе по пути к трапу, а затем - на борту самолета.

Пассажиры попросили его приглушить громкость треков на время полета, однако он все равно включил колонку уже после приземления.

В августе бывший чиновник из Севастополя Иван Чихарев устроил бунт во время перелета из Москвы во Владивосток. Ему досталось среднее место, которое он посчитал неудобным. В итоге Чихарев нагрубил бортпроводникам, отказался пристегивать ремни безопасности и дергал соседей, по прилете во Владивосток на него составили административный протокол.

Ранее стало известно, что авиакомпании ужесточат наказание за дебош на борту.

Самолеты Россия
20 ноября 2023, 20:59
Трех подростков задержали за травлю детей в Забайкалье
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В школе поселка Могойтуй в Забайкалье старшеклассники издевались над двумя младшими учениками, оскорбляя их по национальному признаку. Сотрудники полиции установили всех участников конфликта, сообщила пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

По предварительным данным, 12-летний школьник снял процесс травли на видео. Позже ролик выложили в социальные сети. На кадрах запечатлено, как девятиклассники оскорбляли ребят, наносили им удары и заставили поцеловать друг друга.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Они опрашивают педагогов и предполагаемых участников конфликта на национальной почве. К делу подключилась прокуратура Могутуйского района и Следственный комитет.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении школьников в Забайкальском крае, сообщила пресс-служба ведомства.

Дети Школы Школьники
20 ноября 2023, 18:38
Водитель въехал в толпу у ресторана в Новгородской области
Читайте нас в: Google Новости
Водитель за рулем Mercedes специально наехал на группу людей у одного из ресторанов в городе Боровичи Новгородской области, пострадали двое мужчин. Подозреваемого задержали, сообщила пресс-служба СК РФ.

«Ночью 19 ноября 2023 года в городе Боровичи после конфликта у одного из кафе водитель автомобиля Mercedes умышленно совершил наезд на группу людей, в результате двое мужчин получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь», - отметили в ведомстве.

Очевидец наезда рассказал «360», что сам чуть не оказался под колесами Mercedes. Мужчина стоял рядом с рестораном с друзьями. Он успел отскочить в сторону, когда увидел приближающийся автомобиль.

«Жена водителя, который совершил наезд, стала ругаться с каким-то человеком, в итоге дело дошло до рукоприкладства. Потом я уже увидел, что водитель сбил несколько человек, где якобы были обидчики. Причем под машину попали те люди, которые не участвовали в конфликте», - пояснил он.

Сразу после происшествия прохожие бросились помогать пострадавшим. На место сразу же приехала полиция и скорая помощь, добавил собеседник «360».

По данным СК, водителя иномарки задержали. Следователи возбудили уголовное дело и намерены добиться заключения злоумышленника под стражу.

ДТП Следственный комитет России
20 ноября 2023, 17:35
Артисты Серовского театра драмы попали в ДТП с пожаром на Урале
Telegram
Читайте нас в: Google Новости
Артисты Серовского театра драмы Софья Белова, Александр Брызгалов и Никита Демидов пострадали в крупном ДТП на Урале. О происшествии сообщили представители театра в его официальном Telegram-канале.

Дорожная авария произошла в минувшую пятницу, 17 ноября. Пострадавших артистов госпитализировали.

«На сегодняшний день проведены и проводятся необходимые медицинские операции», - подчеркнули в пресс-службе.

По последней информации от лечащих врачей, Белова и Демидов находятся в стабильном состоянии. У Брызгалова оно остается критическим.

«В дальнейшем каждому из них предстоят лечение и реабилитация», - заключили в театре.

По данным Ura.ru , артисты ехали в одном из автомобилей, попавшем в ДТП на 191-м километре трассы Серов - Екатеринбург.

По предварительной информации регионального УГИБДД , авария произошла следующим образом: водитель Toyota Avensis, двигаясь в сторону Екатеринбурга, отвлекся, потерял управление, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Largus, которая загорелась после удара «В результате ДТП пострадали девять человек, пятеро из которых - пассажиры Lada. <…> Все пострадавшие доставлены в больницы Красноуральск и Кушвы. Автомобиль Lada выгорел, восстановлению не подлежит», - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

За рулем Toyota Avensis, как уточнили в УГИБДД, был 29-летний житель Верхней Салды. Мужчину 11 раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. Lada управлял 32-летний житель Нижнего Тагила.

Урал ДТП Театры
20 ноября 2023, 15:12
Актер Владимир Носик поскользнулся и разбил голову в Москве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
С актером Владимиром Носиком произошел несчастный случай в Москве: он поскользнулся и упал. Его госпитализировали с рассечением брови и открытой раной головы. О происшествии сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала, 75-летний артист из популярного сериала «Гостья из будущего» поскользнулся вечером возле своего дома на Васильевской улице. Свидетели происшествия помогли ему вызвать скорую помощь.

Актеру наложили швы, но он отказался от госпитализации. Директор артиста отказалась давать более подробную информацию о его состоянии.

«Пока никакую информацию я не могу дать без его разрешения», - сообщила она.

В последнее время Носик снимался в проектах «СольФасоль» и «Моя любимая свекровь. Московские каникулы».

Ранее актер Сергей Чирков устроил алкоперфоманс на молодежном конкурсе в Обнинске. Он еле держался на ногах и закурил прямо на сцене. Скандальное видео со звездой сериала «Душегубы» и фильма «Домовой» выложили в местном паблике в соцсетях.

Актеры Москва 2023

Новости по теме