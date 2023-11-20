Россиянин устроил дискотеку во время перелета из Москвы в Барнаул

По данным источника, мужчина пронес колонку мимо калибратора и сначала включил громкую музыку в автобусе по пути к трапу, а затем - на борту самолета.

Пассажиры попросили его приглушить громкость треков на время полета, однако он все равно включил колонку уже после приземления.

В августе бывший чиновник из Севастополя Иван Чихарев устроил бунт во время перелета из Москвы во Владивосток. Ему досталось среднее место, которое он посчитал неудобным. В итоге Чихарев нагрубил бортпроводникам, отказался пристегивать ремни безопасности и дергал соседей, по прилете во Владивосток на него составили административный протокол.

Ранее стало известно, что авиакомпании ужесточат наказание за дебош на борту.