16 февраля 2024, 00:16

Россиянин снял жуткое видео из падающего лифта

Freepik
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Житель Сургута записал на видео падение лифта с 16-го этажа, причем в этот момент он находился внутри кабины. Об этом сообщило издание Ura.ru.

На кадрах было видно только панель с кнопками этажей, зато слышны звуки, издаваемые сломанной кабиной и эмоциональный возглас мужчины. Ему повезло - падающая конструкция остановилась благодаря предохранителям лифта, чей и скрип и был слышен на видео.

По словам жителя дома, которые предпочел сохранить анонимность, о том, что лифт сорвался, он узнал утром, когда поехал на работу.

«Внутри был мужчина. Он не пострадал. Сейчас был на обеде, лифт все еще не работает, но слышно, что в шахте кто-то что-то делает», - рассказал он.

Пострадавший мужчина позже признался в соцсетях, что во время полета с 16-го этажа у него вся жизнь пронеслась перед глазами.

В начале года кабина лифта с пятью пассажирами сорвалась вниз в одном из жилых домов на Революционной улице в Уфе. В результате ЧП никто не пострадал,

Видео Россия
16 февраля 2024, 00:39
Калининградские школьники массово отравились неизвестным токсином
РИА «Новости»
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Массовое отравление школьников произошло в поселке Большаково Калининградской области. Более 20 детей отравились неустановленными токсическими веществами, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитата.

По данным ведомства, утром после школьной линейки ученики стали жаловаться на ухудшение самочувствия.

«Медицинскую помощь оказали 23 учащимся, шестеро из них попали в лечебное учреждение», - указали в сообщении.

Сейчас следователи с участием специалистов Роспотребнадзора по Калининградской области проводят проверку. Также специалисты осмотрели место происшествия и опросили очевидцев.

Ранее в омской гостинице отравились 19 школьников-гандболистов из Новокузнецка. Дети приехали в город на соревнования, их разместили в одном и з городских отелей, где для них организовали питание. Позже юных спортсменов госпитализировали в больницу с острой кишечной инфекцией.

Дети Больницы Болезни Школьники Калининград
16 февраля 2024, 00:34
«Дразнил собаку». Домашний пес напал на юного хозяина в Петербурге
Freepik
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В Санкт-Петербурге 11-летний мальчик пострадал от нападения домашней собаки. Врачи зафиксировали у ребенка множественные раны голеней, а также следы от зубов на руках, спине, животе и шее. Мать пострадавшего рассказала «360», как это произошло.

По словам женщины, на сына напала их собака - немецкая овчарка. Живет она в семье совсем недолго.

«Собака наша, мы ее из приюта взяли месяц назад. Лечим, на ноги ее поднимаем», - уточнила мать пострадавшего мальчика.

Женщина призналась, что ее сын дразнил собаку, и из-за этого она напала. По ее словам, пес раньше не проявлял агрессию. Но недавно он прошел процедуру кастрации, из-за чего у него мог начаться гормональный сбой.

По словам матери, ребенок чувствует себя нормально. Сейчас ему делают уколы и перевязки в травмпункте. Как дальше поступить с собакой, семья пока не решила.

«Пока не знаю судьбу собаки, еще решается вопрос. Либо обратно в приют отдаем, либо оставляем», - добавила женщина.

Ранее в Усть-Куте Иркутской области свора собак напала на восьмилетнего мальчика. Ребенка спасла проходившая мимо женщина.

Санкт-Петербург Дети Семья Врачи Женщины Собаки
15 февраля 2024, 23:57
Сын полицейского сломал нос сверстнику из-за «бабского» рюкзака
Unsplash
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В одной из школ Екатеринбурга сын полицейского сломал нос сверстнику из-за «бабского» рюкзака с яркими фиолетовыми лямками. Об этом сообщило издание E1.ru.

Драка произошла на перемене во вторник, 13 февраля. По словам матери пострадавшего мальчика, ученик из параллельного класса ударил ее сына из-за яркого рюкзака. Ее сын не сопротивлялся, так как всегда решает конфликты словами.

«При этом он говорил, что ему ничего не будет, потому что у него папа начальник. В лицее он прославился безобразным поведением», - подчеркнула женщина.

Избитому мальчику диагностировали «перелом носа со смещением», он находится в больнице. С обидчиком он не был знаком.

По информации издания, отец нападавшего работает в полиции, его уже пригласили в школу на беседу. Женщина избитого ребенка обратилась в полицию с заявлением.

Ранее жительница Дзержинского заступилась за сына , избивающего одноклассников за плохие оценки. По ее словам, драки в детском коллективе - совершенно обычное явление.

Драки Дети Школы Екатеринбург Полиция
15 февраля 2024, 23:27
Курьер ударил сотрудника ГИБДД при задержании в Петербурге
РИА «Новости»
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Курьер одного из сервисов доставки на электровелосипеде нарушил правила дорожного движения, а во время задержания ударил сотрудника Госавтоинспекции. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Петербургские силовики задержали 42-летнего доставщика во вторник, 13 февраля.

«При задержании водитель средства индивидуальной мобильности оказал активное сопротивление сотрудникам полиции, в том числе, нанес телесные повреждения одному из правоохранителей», - уточнила пресс-служба.

Правонарушителя поместили в изолятор временного содержания. Сейчас проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.

Ранее объединенная пресс-служба Петербурга сообщила о заключении под стражу мужчины, подозреваемого в смертельном поджоге на Лиговском проспекте.

Санкт-Петербург Задержания ПДД ГИБДД

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