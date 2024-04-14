14 апреля 2024, 14:39

Россиянин с захваченного КСИР судна связался с родственниками

Unsplash
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Российский моряк Тимофей Колчанов, который оказался на борту захваченного спецназом КСИР Ирана судна Aries в Ормузском проливе, связался с родными. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на его супругу Марию.

По словам Колчановой, муж звонил с неизвестного номера. Он сказал, что с ним все в порядке. Моряк выразил надежду, что ситуация может разрешиться в ближайшие дни.

Позже с Колчановой связался представитель крюингового агентства. По его словам, члены экипажа в безопасности, но связи с судном нет.

В субботу, 13 апреля, спецназ КСИР захватил грузовое судно, которое шло под португальским флагом. Корабль связан с компанией Zodiac Maritime, принадлежащей бизнесмену из Израиля Эялу Оферу. Сейчас судно находится в территориальных водах Ирана.

Израильские корабли также являются целью атак хуситов. Члены движения «Ансар Аллах» неоднократно наносили удары по судам Израиля в Красном море.

Корабли Россия Иран
14 апреля 2024, 15:00
Боксер Кудряшов назвал животным поджигателя его BMW в Волгодонске
РИА «Новости»
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В Ростовской области возбудили уголовное дело после поджога автомобиля BMW X7 боксера Дмитрия Кудряшова в Волгодонске. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на региональный главк МВД.

Поджог иномарки, стоявшей возле спортивного клуба, произошел накануне. По мнению Кудряшова, злоумышленник знал, где находится боксер.

По его словам, во время тренировки с улицы прибежали дети и рассказали о горящей машине. В здании были огнетушители, поэтому возгорание потушили своими силами.

Кудряшов заявил, что не знает, кто стоит за этим нападением.

«Просто обезьяна, животное. Пускай теперь сидит и наблюдает за новостями», - сказал спортсмен.

Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия и разыскивают подозреваемого.

Спортсмены Уголовное дело Поджоги Россия
14 апреля 2024, 11:03
Наводнение смыло деревянный мост под Курганом
РИА «Новости»
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В курганском селе Темляково течение смыло деревянный мост и несет к Кургану, это может вызвать затор свободного движения воды. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Курганской области Вадим Шумков.

«В Темляково смыло деревянный мост и несет к Кургану течением, это создает риск затора. Поставили МЧС задачу вытащить из воды эти куски, пока они не создали для воды преграду», - написал он.

Шумков отметил, что также течение сорвало понтонный мост в районе деревни Лаптева в Кетовском округе.

«Крепления пока что держат его у берега. В округе также поставили задачу принять все меры, чтобы достать мост из воды», - добавил глава региона.

Паводки
14 апреля 2024, 11:00
Уровень реки Урал у Оренбурга впервые начал снижаться
РИА «Новости»
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После начала паводка уровень реки Урал у Оренбурга впервые начал снижаться. Об этом в Telegram-канале сообщило правительство Оренбургской области.

«Впервые за время весеннего паводка река Урал у Оренбурга показала снижение уровня. Утром 14 апреля специалисты Гидрометцентра зафиксировали уменьшение уровня реки на пять сантиметров», - заявили в пресс-службе.

В правительстве отметили, что в настоящее время вода находится на отметке 11 метров 82 сантиметров.

Вечером в субботу, 13 апреля, в Оренбурге зафиксировали максимальный пик паводка. Глава Оренбургской области Денис Паслер сообщал, что в самом городе вода стала уходить, начались уборка и восстановительные работы по подаче газа и электричества.

Днем ранее вода затопила жилой комплекс «Гранд Парк» в Оренбурге , экстренные службы приступили к эвакуации местных жителей.

Паводки Наводнение в Оренбургской области
14 апреля 2024, 08:13
Пять украинских беспилотников сбили над Черным морем
РИА «Новости»
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Украинские военные утром 14 апреля вновь попытались атаковать российскую территорию с помощью БПЛА. Пять беспилотников противника ликвидировали около 06:30 над акваторией Черного моря, сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря», - подчеркнули в ведомстве.

Украинские военные регулярно пытаются нанести удары по Крыму, но российские системы ПВО перехватывают все выпущенные в сторону полуострова беспилотники и ракеты. В среду, 10 апреля, в Севастополе объявляли воздушную тревогу. Жителям города рекомендовали найти безопасное место.

Черное море Беспилотники ПВО

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