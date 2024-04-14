Россиянин с захваченного КСИР судна связался с родственниками

По словам Колчановой, муж звонил с неизвестного номера. Он сказал, что с ним все в порядке. Моряк выразил надежду, что ситуация может разрешиться в ближайшие дни.

Позже с Колчановой связался представитель крюингового агентства. По его словам, члены экипажа в безопасности, но связи с судном нет.

В субботу, 13 апреля, спецназ КСИР захватил грузовое судно, которое шло под португальским флагом. Корабль связан с компанией Zodiac Maritime, принадлежащей бизнесмену из Израиля Эялу Оферу. Сейчас судно находится в территориальных водах Ирана.

Израильские корабли также являются целью атак хуситов. Члены движения «Ансар Аллах» неоднократно наносили удары по судам Израиля в Красном море.