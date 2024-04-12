12 апреля 2024, 13:49

Россиянин с допуском к гостайне выехал за границу и подпал под статью

РИА «Новости»
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Следователи в Кургане завели уголовное дело против местного жителя, который выехал за пределы России после увольнения с должности с допуском к государственной тайне. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на управление ФСБ по Курганской области.

Фигурант проходит по статье «Нарушение требований по защите государственной тайны». По данным ведомства, несколько лет он трудился на режимном предприятии, а после увольнения в течение пяти лет был ограничен в праве выезда за границу, о чем его уведомили под роспись.

Однако мужчина пренебрег ограничением и уехал за границу на автомобиле. В ФСБ подчеркнули, что он имел отношение к данным, разглашение которых может причинить ущерб военной отрасли России, ее внутренней и внешней политике. Теперь обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее дело по такой же статье завели против жителя Волгоградской области , который выехал из страны в период действия положения о гостайне.

ФСБ
12 апреля 2024, 15:17
«Вода подступает». Жительница Оренбурга — о ситуации около жилого комплекса «Гранд-Парк»
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Вода реки Урал начала приближаться к жилому комплексу «Гранд-Парк» в Оренбурге. Об этом «360» рассказала местная жительница.

«Вода уже подступает к улицам Чкалова и Гагарина. Многоэтажные дома ЖК „Дубки“ уже в воде, она окружила их и заливает подвалы. Вчера ставили водоналивные дамбы, они не помогли. Жители говорят, что в центральной части города из канализации идет вода», - сказала она.

Женщина отметила, что настроение у местных жителей весьма подавленное.

«Сейчас напряженная обстановка. Есть страх, что весь Оренбург уйдет под воду, поэтому подавленное состояние», - отметила собеседница «360».

В пятницу власти Оренбурга объявили массовую эвакуацию местных жителей после резкого подъема воды в реке Урал. Глава администрации Сергей Салмин отмечал, что паводковая ситуация в городе очень опасная, и призвал не игнорировать тревожные сирены.

Критическим считается уровень воды в Урале в 930 сантиметров, но 12 апреля он достиг отметки в 1143 сантиметра.

Паводки Эвакуации Наводнение в Оренбургской области
12 апреля 2024, 14:54
«Левую часть полностью распотрошило». Очевидец — о взрыве машины на севере Москвы
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Взрыв автомобиля на Коровинском шоссе, скорее всего, не связан с неисправностью газового баллона. Об этом «360» рассказал очевидец произошедшего.

«Левую часть машины полностью распотрошило. Это не похоже на газовый баллон, их там не ставят никогда. Сам владелец не сильно пострадал. Скорая осмотрела его, о госпитализации неизвестно. Полиция говорила, что эксперты дадут свое заключение по тому, что произошло», - сказал он.

Мужчина добавил, что живет рядом с местом взрыва, поэтому хорошо слышал звук.

«Сначала было непонятно, что произошло, был сильный взрыв. Смотрим, едет пожарная машина, газовая служба. Решили сходить и посмотреть. Очевидцы на месте рассказали, что человек садился в машину, начал заводить, после чего [она взорвалась]», - добавили очевидец.

Взрыв автомобиля произошел ранее в пятницу возле дома на Коровинском шоссе без возгорания. Водитель получил травму ноги, «360» показывал кадры с места ЧП. Следственный комитет по факту происшествия завел уголовное дело.

Уголовное дело Взрывы Машины Москва
12 апреля 2024, 14:49
Угрожавший покончить с собой житель Уфы ранил ножом двух полицейских
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Напавший на полицейских на улице Карла Маркса в Уфе вооруженный мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка МВД.

В ведомстве уточнили, что наряд полиции на место вызвали прохожие, которые пожаловались на приставания неадекватного мужчины с ножом в кармане. Прибывшие на место правоохранители заметили, что владелец холодного оружия находился в неадекватном состоянии. Он размахивал ножом и угрожал суицидом.

Полицейские успокоили мужчину и уговорили его спрятать нож. Но у буяна возник новый прилив ярости, и он начал размахивать оружием. На уговоры и предупредительные выстрелы в воздух не отреагировал.

В ходе задержания мужчина ранил себя и двух полицейских при оказании сопротивления. Одного из пострадавших полицейских в больницу забрала приехавшая на место бригада скорой помощи, второму медицинскую помощь оказали на месте.

Устроившим поножовщину оказался житель Уфы 1995 года рождения. По предварительным данным, он находился в состоянии наркотического опьянения.

По данным Telegram-канал Mash Batash, перед атакой на полицейских мужчина отрезал себе часть щеки. После этого он бросился на правоохранителей.

Уфа Поножовщины Полиция
12 апреля 2024, 12:48
Массовую эвакуацию жителей начали в Оренбурге
РИА «Новости»
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Сирены сработали в Оренбурге после резкого подъема воды в реке Урал. Мэр города Сергей Салмин призвал жителей не игнорировать сигнал и объявил о массовой эвакуации. Паводковую ситуацию он назвал очень опасной

Градоначальник подчеркнул, что вода в Урале поднялась на сорок сантиметров и достигла показателя в 1143 сантиметра.

«В городе звучит сирена. Это не учебная тревога. Проводится массовая эвакуация! Паводковая ситуация в Оренбурге крайне опасна», - объявил Салмин.

Он подчеркнул, что в зону подтопления попадают дома жилого комплекса «Гранд-Парк» поселки имени Куйбышева и Солнечный, 23 микрорайон, улицы Уральская, Донгузская, районов Авиагородок и Овчинный городок.

«Срочно эвакуируйтесь. Возьмите с собой документы, лекарства, вещи первой необходимости и немедленно покиньте дома», - потребовал от жителей Салмин.

Урал Эвакуации Реки Наводнение в Оренбургской области

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