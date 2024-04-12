Россиянин с допуском к гостайне выехал за границу и подпал под статью

Фигурант проходит по статье «Нарушение требований по защите государственной тайны». По данным ведомства, несколько лет он трудился на режимном предприятии, а после увольнения в течение пяти лет был ограничен в праве выезда за границу, о чем его уведомили под роспись.

Однако мужчина пренебрег ограничением и уехал за границу на автомобиле. В ФСБ подчеркнули, что он имел отношение к данным, разглашение которых может причинить ущерб военной отрасли России, ее внутренней и внешней политике. Теперь обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее дело по такой же статье завели против жителя Волгоградской области , который выехал из страны в период действия положения о гостайне.