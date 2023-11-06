Россиянин пробежался по багажной ленте аэропорта за чемоданом с забытыми вещами

На опубликованных кадрах мужчина у стойки регистрации внезапно вскочил на багажную ленту, чтобы догнать уезжающий чемодан. На самом краю пассажир споткнулся, но успел остановить свою кладь, чтобы достать необходимые ему вещи.

По данным авторов Telegram-канала Baza, в чемодане остались важные документы, без которых в полете пассажир обойтись не мог. Операция по возвращению необходимых вещей завершилась успешно, и мужчина успел на посадку.

Теперь для него самое главное - долететь до пункта назначения. В середине сентября пассажиры «Аэрофлота», летевшие рейсом из Москвы в Екатеринбург, неожиданно приземлились в Казани. В беседе с журналистами свидетели заявили, что борт долетел до аэропорта Кольцово уральской столицы, но командир экипажа заявил, что погодные условия не позволяют сесть, поэтому самолет отправился на запасной аэропорт.