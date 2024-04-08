Россиянин попал в больницу на Мальдивах после нападения акулы

Собеседник предоставил редакции фотографии пострадавшего, которые он сделал в больнице до и после проведения операции. По словам источника, туристу предстоит пройти длительную реабилитацию.

Представители отеля Mӧvenpick, где отдыхал россиянин, от комментариев отказались, пояснив, что не получали никаких жалоб о нападении акулы.

Пресс-секретарь посольства России в Республике Шри-Ланка и Мальдивской Республике Герман Федоров заявил журналистам, что также не получал никаких сообщений о нападении акул на соотечественников.

В конце прошлого года жертвой нападения акулы стала 26-летняя дочь мексиканского музыканта Анхеля Мартинеса Аррегина. При приближении опасного хищника девушка посадила на надувную лодку своего пятилетнего сына, но сама забраться не успела - хищница утянула ее под воду.