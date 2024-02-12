Россиянин получил ожог пищевода, выпив минеральной воды

Водитель легкового автомобиля врезался в машину скорой медицинской помощи, которая стояла во дворе многоэтажного дома в Саратове. После этого мужчина набросился с кулаками на медбрата, сообщила пресс-служба регионального МВД.

По предварительной версии, 12 февраля около 17:00 по местному времени во дворе дома по улице Университетская столкнулись ВАЗ-2114 и машина скорой медицинской помощи. В этот момент водитель скорой ждал бригаду с вызова.

«Когда медики вернулись к автомобилю, между одним из них и 20-летний водителем отечественной легковушки произошел конфликт, в ходе которого медработник получил удар в голову», - указали в сообщении.

Полиция назначила проверку по факту причинения медицинскому работнику травмы головы.

Ранее житель Домодедове открыл стрельбу на посту скорой помощи. По данным СК, мужчина подошел к бригаде скорой в микрорайоне Востряково и выстрелил в 33-летнего водителя.

Пострадавший получил смертельное ранение в шею.