Россиянин погиб в съемной квартире из-за вытяжки соседнего кафе

Неправильно выстроенная система вентиляции в доме на улице Чуйкова в Волгограде стала причиной смерти 32-летнего мужчины. Как сообщил областной главк СК , вытяжка из кафе за стенкой наполнила ванную жилого помещения угарным газом. Тело погибшего обнаружили в среду, 20 декабря.

Криминалисты установили, что в город мужчина прибыл днем ранее из Московской области и поселился в съемной квартире. За стеной работало кафе, с мощной принудительной вентиляцией, которую владельцы подвели к единому каналу вместе с ванной комнатой жилого помещения.

В результате в комнате скопился угарный газ от включенной газовой колонки, который и стал причиной смерти приезжего. Следователи возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Криминалисты быстро установили компанию, которая занималась проектировкой системы вентиляции и провели там обыски с изъятием всех документов.

Как выяснило издание V1.Ru , в загазованной квартире погиб рекламный агент из Московской области. В Волгоград он приехал по работе, а газом, по незнанию, его травили сотрудники первой в области шоколатерии. Общаться с журналистами в заведении не захотели. Не стала отвечать на вопросы и газовая служба Волгограда.