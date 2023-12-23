23 декабря 2023, 01:02

Россиянин погиб в съемной квартире из-за вытяжки соседнего кафе

РИА «Новости»
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Неправильно выстроенная система вентиляции в доме на улице Чуйкова в Волгограде стала причиной смерти 32-летнего мужчины. Как сообщил областной главк СК, вытяжка из кафе за стенкой наполнила ванную жилого помещения угарным газом. Тело погибшего обнаружили в среду, 20 декабря.

Неправильно выстроенная система вентиляции в доме на улице Чуйкова в Волгограде стала причиной смерти 32-летнего мужчины. Как сообщил областной главк СК , вытяжка из кафе за стенкой наполнила ванную жилого помещения угарным газом. Тело погибшего обнаружили в среду, 20 декабря.

Криминалисты установили, что в город мужчина прибыл днем ранее из Московской области и поселился в съемной квартире. За стеной работало кафе, с мощной принудительной вентиляцией, которую владельцы подвели к единому каналу вместе с ванной комнатой жилого помещения.

В результате в комнате скопился угарный газ от включенной газовой колонки, который и стал причиной смерти приезжего. Следователи возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Криминалисты быстро установили компанию, которая занималась проектировкой системы вентиляции и провели там обыски с изъятием всех документов.

Как выяснило издание V1.Ru , в загазованной квартире погиб рекламный агент из Московской области. В Волгоград он приехал по работе, а газом, по незнанию, его травили сотрудники первой в области шоколатерии. Общаться с журналистами в заведении не захотели. Не стала отвечать на вопросы и газовая служба Волгограда.

Уголовное дело Газ
23 декабря 2023, 00:59
Старшеклассники Нижнего Тагила устроили драку из-за девушки
РИА «Новости»
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Несколько учеников одной из школ Нижнего Тагила госпитализировали после драки из-за оскорбления девушки. Об этом сообщила в своем Telegram-канале прокуратура Свердловской области.

Учащиеся девятого и 11 класса школы № 40 подрались 19 декабря. Причина конфликта - нецензурные высказывания выпускника в адрес девятиклассниц. Девушки пожаловались своему однокласснику, который решил их защитить и выяснить отношения с их обидчиком. Разговор закончился дракой.

На следующий день ребята продолжили разбирательство на перемене в раздевалке, но на этот раз ученика 9 класса поддержали его ровесники. После драки несколько школьников доставили в больницу.

Эта история попала в СМИ и ею заинтересовалась прокуратура. Сейчас полиция проводит проверку.

Ранее тюменский третьеклассник отправил ученика второго класса в нокдаун на крыльце школы. Потасовка началась после уроков. После удара у пострадавшего ребенка возникли проблемы со зрением - левым глазом он видит плохо, мальчика отправили на больничный. Делом заинтересовались специалисты ПНД.

Урал Драки Школьники
23 декабря 2023, 00:40
«Взяла лопату и закидала снегом». Роженица выбросила сына в сугроб на Урале
РИА «Новости»
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Жительница Свердловской области родила ребенка в бане, а затем попыталась от него избавиться, выбросив младенца в сугроб. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

«Через несколько часов после родов женщина взяла лопату и закопала своего ребенка в снегу за баней. Мальчика доставили в реанимацию с переохлаждением», - уточнили на канале.

По данным полиции, беременная жительница города Свободный приехала на дачу к свекру, чтобы там втайне родить. В семье никто не знал, что она ждет ребенка.

Младенец появился на свет в бане, где их под утро обнаружил хозяин дачи. Мужчина увидел невестку с малышом на руках и побежал за помощью к соседу.

Когда он вернулся, то выяснилось, что женщина закопала ребенка за баней. Новорожденного и мать госпитализировали, медики диагностировали ребенку мозговую дисфункцию.

Региональный СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство матерью новорожденного ребенка, идет расследование.

Ранее суд приговорил петербуржца к 19,5 года колонии за убийство дочери и ее матери.

Урал Дети Преступления Свердловская область
22 декабря 2023, 19:07
Автобус протаранил толпу в Алма-Ате
РИА «Новости»
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В Алма-Ате конфликт водителя автобуса с пассажиром привел к ДТП. Как сообщил портал Tengrinews со ссылкой на полицию Казахстана, транспортное средство влетело стоявших на остановке людей и столкнулось с еще четырьмя машинами.

Ударившего водителя мужчину задержали и отправили в СИЗО. Против него возбудили уголовное дело по двум статьям - о хулиганстве и нарушении правил безопасности на транспорте, повлекшем смерть двух и более лиц.

Специалисты назначили необходимые экспертизы. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства аварии.

В Управлении общественного здравоохранения Алма-Аты уточнили, что три человека скончались до приезда скорой. Еще трех пострадавших увезли в больницу с закрытыми черепно-мозговыми травмами, сотрясением мозга, один из попавших в ДТП получил перелом бедра. В аварии также пострадал 15-летний ребенок, его госпитализировали с переломом стопы.

В Дагестане из-за тумана столкнулись почти 20 автомобилей. По счастливой случайности, обошлось без пострадавших.

Ехавший в автобусе мужчина вечером 22 декабря в ходе ссоры ударил женщину-водителя, в итоге она потеряла сознание и потеряла управление над транспортом.

По информации Almaty.tv , в результате аварии три человека погибли, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.

ДТП Автобусы Водители
22 декабря 2023, 17:37
Курсант российского кадетского корпуса ранил одноклассника из винтовки
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Публикация видео с проявлениями дедовщины в Кедровском кадетском корпусе Красноярского края заинтересовала региональную прокуратуру. В ведомстве заявили, что на опубликованных в Сети кадрах один из кадетов выстрелом из пневматической винтовки ранил одноклассника. Также появились кадры, как старшие кадеты вытирали школьную доску пятиклассником.

По данным ведомства, стрельбу в учебном заведении ученик 11-го класса устроил еще в начале сентября. Кадет самовольно забрал оружие из кабинета воспитателя. Навыки в стрельбе юноша отрабатывал на своем однокласснике в общей спальне.

Пострадавший получил ранение в районе левых ребер. Молодому человеку оказали медицинскую помощь. Кадеты свои проступки от преподавательского состава скрыли.

В прокуратуре добавили, что обнаружили факты издевательства учеников старших классов над младшими.

В ходе проверки сотрудники ведомства намерены оценить работу образовательного учреждения и принять меры при выявлении нарушений. Пневматическую винтовку, из которой кадет ранил одноклассника, изъяли.

Стрельба Прокуратура РФ Школьники Оружие Красноярский край

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