Россиянин погиб при падении с канатки в Абхазии

Все случилось по пути на Гегский водопад. По предварительной версии, 28-летний мужчина катался на канатке через реку, в какой-то момент она оборвалась. Тело погибшего передали правоохранителям.

Директор Рицинского парка Адамыр Багателия сообщил ТАСС , что мужчина приехал в Абхазию из Сочи. Вместе с другими туристами он арендовал на границе несколько автомобилей, чтобы подняться на Гегский водопад. По пути турист решил прокатиться на канатной дороге через реку.

Ранее стало известно о гибели двух петербуржцев после схода лавины в Хибинских горах в Мурманской области. Мужчины оказались под завалом, которые двигались на снегоходах в составе группы туристов.