09 октября 2024, 00:16

Россиянин одним словом обратил в бегство медведей в Карелии

Freepik
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В Карелии госинспектор национального парка «Водлозерский» Михаил Павлов во время рейда встретился с медведицей и тремя медвежатами, но сумел прогнать хищников всего одним словом. Видео встречи опубликовали в группе национального парка во «ВКонтакте».

Инспекторы в ходе рейда проверили установленные фотоловушки, также отметили следы пребывания бурых медведей на островах Кижских шхер.

На кадрах видно, что медведи при виде человека насторожились и застыли на задних лапах. Когда инспектор крикнул им «уходи», хищники убежали в лесную чащу.

«Приятно было познакомиться», - сказал им на прощание Попов.

В нацпарке проводится работа по проекту «В соседстве с медведями» в природном заказнике «Кижский» направленный на изучение поведенческих особенностей этих хищников и путей их миграции. Цель проекта - устойчивое бесконфликтное сосуществование человека и медведей.

Ранее на Камчатке медведицу насмерть сбило машиной на автодороге.

Осиротевший медвежонок скрылся в лесу.

Медведи Россия Парки Республика Карелия
09 октября 2024, 00:24
«Даже не верится». Друг погибшего в Непале альпиниста рассказал о его увлечении
Unsplash
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Погибший в Непале альпинист из Пензы Владимир Чистиков выступал в рок-группе, выпускал гитарные педали и лишь в последние годы вплотную увлекся восхождениями. Его друг, гитарист Александр Плужников сообщил об этом РИА «Новости».

Мужчины познакомились в 2008 году в рок-группе «Босфор». Чистиков играл на гитаре и работал в компании Yerasov, производившей музыкальное оборудование, а спустя время открыл собственное производство гитарных педалей Brighton.

«В последние годы альпинизм занимал львиную долю всего времени. <…> Новость меня, конечно, шокировала, даже не верится», - сказал его друг.

Чистиков играл в «Босфоре» до самой смерти. Плужников назвал его талантливым и отзывчивым человеком.

Пятеро российских альпинистов погибли на высоте 7100 метров на горе Дхаулагири. По одной из версий, они сорвались из-за схода «снежной доски».

Туризм Гибель российских альпинистов в Непале
08 октября 2024, 17:27
Появились кадры с места гибели российских альпинистов в Непале
Global Look Press
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Выступ горы Дхаулагири в Непале, где нашли погибших во время восхождения российских альпинистов, сфотографировали. Представитель Федерации альпинизма Ленинградской области передал кадры РИА «Новости» и уточнил, что съемку провели с вертолета.

Собеседник агентства пояснил, что тела нашли на скальном выступе справа, а рюкзак, который спортсмены взяли с собой, отлетел в левую часть площадки.

«Вместе это показывает, что они были связаны между собой страховочной веревкой и летели по склону вместе», - заявил представитель федерации.

Организатор экспедиции ранее заявил, что потерял связь с группой около 06:00 в минувшее воскресенье, 6 октября, когда россияне ушли на подъем к высотному лагерю. Единственным выжившим оказался сошедший с маршрута альпинист Валерий Шамало.

Он заявил, что оставил коллег, посчитав восхождение небезопасным. По словам мужчины, он долго ждал участников группы в лагере, но ночью 6 октября они перестали выходить на связь.

Вице-президент Федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области Дмитрий Чернышев заявил, что тела нужно забрать как можно скорее, потому что есть риск, что их погребет под собой лавина. Он добавил, что владеющая вертолетом компания запросила большую сумму за свои услуги, поэтому альпинисты объявили о сборе средств.

Спортсмены Непал Альпинизм Гибель российских альпинистов в Непале
08 октября 2024, 12:00
Стая собак напала на школьницу в Якутии
РИА «Новости»
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Стая собак напала на 12-летнюю девочку в якутском поселке Чульман. Нерюнгринское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело.

По данным ведомства, днем 7 октября в районе дома № 12 по улице Строителей стая собак накинулась на девочку. Отец и подоспевший на помощь прохожий смогли отогнать животных от ребенка.

Девочка получила рвано-укушенные раны тела. По данным СМИ, пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии, ее прооперировали. Угольное дело возбудили по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей должностным лицом.

Прокуратура Нерюнгри организовала проверку по факту нападения на ребенка бездомных собак. Ведомство оценит исполнение органами местного самоуправления законов об ответственном обращении с животными. По результатам проверки специалисты примут меры прокурорского реагирования.

Якутия Собаки
08 октября 2024, 11:38
При падении Toyota в воду на набережной в Москве никто не пострадал
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При падении легковой машины в воду на набережной Марка Шагала никто не пострадал. Такие данные привели в Госавтоинспекции Москвы.

«По предварительным данным, <…> водитель автомобиля Toyota совершила наезд на ограждение с последующим падением транспортного средства в реку», - сообщили в ведомстве.

В результате дорожной аварии , по информации правоохранителей, травмы никто не получил. Сейчас на месте продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Москва

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