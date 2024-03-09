09 марта 2024, 16:29

Россиянин бросил девушку 8 Марта и получил ножевое ранение от ее матери

РИА «Новости»
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Пожилая жительница Екатеринбурга избила молодого человека и ударила его ножом, так как он бросил ее дочь 8 Марта. О случившемся сообщил Telegram-канал Baza.

Разгневанная россиянка пришла в квартиру парня. Сначала она ругалась матом и грозила убить молодого человека за расставание с бывшей возлюбленной именно в Международный женский день. Затем она избила мужчину и ударила его ножом в бок.

Мать брошенной девушки повредила водопроводную трубу в доме потерпевшего. Из-за этого затопило несколько этажей.

В феврале ссора двух приятелей в Санкт-Петербурге закончилась поножовщиной с тяжелыми последствиями. Один из мужчин остался без уха. Полиция задержала злоумышленника.

До этого правоохранители задержали в Москве женщину по подозрению в убийстве знакомой на юге столицы. Она ударила приятельницу ножом не менее четырех раз из-за конфликта.

Мужчины Екатеринбург 8 Марта
09 марта 2024, 16:46
Пять человек пострадали во время стрельбы в кафе в Люберцах
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После стрельбы в кафе на Комсомольском проспекте в Люберцах в больницу попали пять человек. В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».

Потасовка произошла под утро 9 марта. В разгар конфликта неизвестные открыли огонь по своим оппонентам и скрылись.

«Произвели несколько выстрелов в своих оппонентов из предметов, конструктивно схожих с оружием», - передали в министерстве.

Сейчас полицейские разыскивают злоумышленников. О состоянии пострадавших пока ничего неизвестно.

Ранее в Барнауле хулиганы обстреляли машину с тремя детьми. Владелица поврежденного авто рассказала, что из пневматического или травматического оружия злоумышленники открыли огонь, когда машина остановилась перед поворотом. Полицейские организовали проверку.

Люберцы Дети Стрельба Россия Оружие Машины
09 марта 2024, 16:41
Школьница попала в реанимацию после отравления электронной сигаретой в Петербурге
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В Санкт-Петербурге ученица девятого класса оказалась в реанимации 8 марта. Предположительно, она отравилась после использования электронной сигареты, сообщила «Фонтанка».

По данным издания, утром в квартире жилого дома на улице Оптиков в Приморском районе родители нашли дочку в луже рвотных масс и с электронной сигаретой.

Они сразу же вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие медики забрали школьницу с отравлением неизвестным веществом в тяжелом состоянии. Ее доставили в детскую больницу имени Филатова в отделение реанимации.

«Фонтанка» уточнила, что причиной резкого ухудшения самочувствия девочки могла стать электронная сигарета.

Все обстоятельства произошедшего установят специалисты. Сотрудники полиции организовали проверку.

Ранее представители эко-партии «Зеленые» обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением, которое поможет сократить вредное влияние электронных сигарет и вейпов на природу. В частности, активисты считают, что нужно установить утилизационный сбор при пересечении границы России и направить эти деньги на организацию системы сбора и безопасной утилизации отходов.

Санкт-Петербург Дети Больницы
09 марта 2024, 16:37
Стали известны сроки восстановления поврежденной поликлиники в Курске
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Рабочие приступили к восстановлению поврежденной обломком дрона поликлиники в Курске. Об этом написал губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«На объекте восстановительными работами занимаются 12 человек, они приступили к разборке поврежденной кирпичной кладки на техническом этаже», - написал он.

Старовойт уточнил, что выбитые окна пока заклеивают пленкой. Стеклопакеты и сайдинг заказали. Окна поступят через три дня, сайдинг - в течение двух недель.

Поликлиника № 6 в Курске приостановила прием пациентов после падения на здание обломков украинского беспилотника. Части дрона рухнули на крышу медучреждения на Союзной улице. Из-за угрозы взрыва пациентов срочно эвакуировали. Никто из больных и персонала не пострадал.

Ранее украинские боевики запустили дрон со взрывчаткой на село Безымено под Белгородом. Из-за взрыва от сброшенного с беспилотника устройства в жилом доме выбило окна, повредило линию газоснабжения.

Больницы Беспилотники Взрывы Поликлиники Работа
09 марта 2024, 15:23
Шестилетний самокатчик попал под автобус в Петербурге
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В Санкт-Петербурге шестилетний мальчик попал под колеса автобуса. ДТП произошло, когда ребенок на самокате ехал через дорогу на красный сигнал светофора, сообщили «Известия».

По данным издания, авария случилась 8 марта рядом с домом № 94 на Среднем проспекте на пешеходном переходе.

Мальчика сопровождал отец. После случившегося они сами ушли с места ДТП.

Ближе к вечеру пострадавшему вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие медики увезли ребенка в больницу, где ему диагностировали травмы и ушибы.

Ранее женщина, управляя автомобилем Nissan Qashqai , стала виновницей массовой аварии в Москве на шоссе Энтузиастов. Она резко затормозила и включила правый поворотник, из-за чего столкнулись две легковушки и грузовик. В результате аварии травмы получили 25-летний водитель и 22-летняя девушка, которая находилась в салоне такси.

Санкт-Петербург Дети ДТП

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