Россиянин бросил девушку 8 Марта и получил ножевое ранение от ее матери

Разгневанная россиянка пришла в квартиру парня. Сначала она ругалась матом и грозила убить молодого человека за расставание с бывшей возлюбленной именно в Международный женский день. Затем она избила мужчину и ударила его ножом в бок.

Мать брошенной девушки повредила водопроводную трубу в доме потерпевшего. Из-за этого затопило несколько этажей.

В феврале ссора двух приятелей в Санкт-Петербурге закончилась поножовщиной с тяжелыми последствиями. Один из мужчин остался без уха. Полиция задержала злоумышленника.

До этого правоохранители задержали в Москве женщину по подозрению в убийстве знакомой на юге столицы. Она ударила приятельницу ножом не менее четырех раз из-за конфликта.